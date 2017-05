Baustart verschoben Neustadt beginnt erst am 15. Mai mit der Sanierung der August-Bebel-Straße. Der Abschluss der Arbeiten bleibt wie geplant.

Die Sanierung der August-Bebel-Straße in Neustadt beginnt eine Woche später als geplant, informiert Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Eigentlich sollte bereits der vergangene Montag, der 8. Mai, Baustart für das Großprojekt sein. Doch weil einige Bauteile erst verspätet geliefert werden können, wird von der Stadtverwaltung nun der 15. Mai als Beginn angegeben. Autofahrer werden dann über die Dresdner Straße und die Rosa-Luxemburg-Straße umgeleitet.

Der Ausbau der Kopfsteinpflasterpiste ist eines der umfangreichsten Straßenbauprojekte in diesem Jahr. Voraussichtlich bis Ende Oktober wird die Straße in drei Bauabschnitten grundhaft saniert. Begonnen wird in Höhe der Spitzweg-Apotheke an der Einmündung zur Dresdner Straße. Für die Kunden und die Patienten der angrenzenden Arztpraxen soll es laut Stadtverwaltung nur wenige Beeinträchtigungen geben. Die Kommune investiert rund 700 000 Euro in die Sanierung.

Parallel zur August-Bebel-Straße wird in Neustadt in diesem Jahr eine zweite Straße saniert, die Oberstraße. Die Bauarbeiten am letzten Teilstück sollen ebenfalls am 15. Mai beginnen. (SZ/nr)

