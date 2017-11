Baustart verschiebt sich ins Frühjahr In der Thomas-Müntzer-Straße in Pretzschendorf geht es erst im kommenden Jahr mit den Arbeiten los.

Die Straßensanierung ist auf Frühjahr verschoben. © dpa

Nach dem Stand der Bauarbeiten in der Thomas-Müntzer-Straße in Pretzschendorf erkundigte sich eine Bürgerin in der Fragestunde während der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Der Auftrag ist erteilt. Wir haben aber entschieden, die Straße dieses Jahr nicht mehr aufzureißen“, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). „Die Gefahr, dass wir sonst eine Baustelle über den Winter haben, war uns zu groß“, begründete das Gemeindeoberhaupt die Entscheidung. Deshalb verschiebe sich der Baubeginn auf das kommende Frühjahr.

Die Thomas-Müntzer-Straße weist zwischen der Dresdner Straße und der Einmündung Wiesenstraße massive Schäden auf. Dieser Abschnitt gilt als einer der schlechtesten im ganzen Klingenberger Straßennetz.

Der Baustart war eigentlich für Oktober vorgesehen. Neu gemacht werden sollen der Straßenbelag und teilweise auch der Unterbau. Voraussichtlich drei Wochen werden die Arbeiten dauern, währenddessen wird der Straßenabschnitt gesperrt. Eine Umleitung erfolgt dann über die Dresdner Straße.

Der Gemeinde stehen für die Baumaßnahme rund 108 300 Euro zur Verfügung, etwa 10 000 Euro davon sind Eigenmittel.

