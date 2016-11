Baustart platzt an Augustusbrücke Die Stadt hat das Geld und detaillierte Pläne. Doch sie sind von der Landesdirektion noch immer nicht genehmigt.

Am 2. Januar 2017 soll die große Instandsetzung der Augustusbrücke beginnen. Daraus wird jetzt offensichtlich nichts. Eigentlich wollte die Stadt die Genehmigung für das Großprojekt längst in der Tasche haben. Doch die liegt noch nicht vor, teilt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf SZ-Anfrage mit. Die Unterlagen der sogenannten Planfeststellung waren Anfang des Jahres öffentlich ausgelegt und danach bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) eingereicht worden.

Der Antrag wird derzeit bearbeitet, teilt LDS-Sprecher Ingolf Ulrich mit. Der Erörterungstermin zu dem Projekt sei voraussichtlich im Februar 2017. „Der Planfeststellungsbeschluss kann dann – wenn sich im Laufe des Verfahrens keine größeren Schwierigkeiten und Hindernisse zeigen – noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres gefasst werden“, erklärt er. Erst dann ist das Projekt genehmigt, sodass der Auftrag vergeben werden darf und die Arbeiten an der Brücke beginnen können. Damit kann sich der Baustart um bis zu einem halben Jahr verzögern. Die Stadt will jetzt noch einmal bei der LDS nachhaken.

Eigentlich sollte die Sanierung bereits im November dieses Jahres anfangen. Doch in der Weihnachtszeit wollte die Stadt damit nicht starten. Deshalb wurde der Bauauftakt auf Januar verschoben.

Bauarbeiten dauern zwei Jahre

Die Elbquerung ist Dresdens traditionsreichste Brücke. Schon im 12. Jahrhundert soll es ein hölzernes Bauwerk gegeben haben. Die heutige Brücke wurde 1910 fertiggestellt. Sie ist zwar nach dem Zweiten Weltkrieg instand gesetzt, aber noch nie grundlegend erneuert worden. Deshalb ist die Sanierung dringend nötig. So sind Sandstein-Bauteile marode. Bereits 2008 mussten mehrere Aussichtsplattformen gesperrt werden. Im März 2015 waren Risse in der elbaufwärts liegenden Brüstung des dritten Pfeilers entdeckt worden. Die komplette Brüstung musste abgebaut und die Plattform gesperrt werden.

Danach wurden im April und Mai dieses Jahres weitere Sicherungsarbeiten nötig. Auf der gegenüberliegenden Brückenseite waren absturzgefährdete Bauteile entdeckt worden. Dort wurden Stahlnetze, die bei der Felssicherung üblich sind, montiert.

Die Sanierung kostet knapp 23 Millionen Euro. Aus dem Fördertopf zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013 erhält die Stadt knapp 18 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen zwei Jahre dauern. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt während des Baus eine fünf Meter breite Passage.

