Baustart nach bangem Warten in Sicht Mehrfach wurde die Sanierung der Martin-Luther- und der Pulsnitzer Straße verschoben. Nun drohte sie sogar komplett zu kippen.

Derzeit geht es auf der Martin-Luther-Straße nur auf holprigem Kopfsteinpflaster entlang. Während der Platz schon saniert ist, wird der Baustart für die Martin-Luther- und die Pulsnitzer Straße immer wieder verschoben. © Christian Juppe

Sollten die Bagger nicht eigentlich schon lange rollen? Zuletzt hatte die Stadt angekündigt, dass die Martin-Luther- und die Pulsnitzer Straße in der Äußeren Neustadt im März dieses Jahres saniert werden sollen. Doch die Martin-Luther-Straße ist immer noch eine holprige Kopfsteinpflaster-Piste, die Pulsnitzer Straße gleicht einem Flickenteppich. Schon mehrfach musste der Baustart verschoben werden. Nun drohte die Sanierung sogar komplett zu kippen.

Wie Doris Oser, Referentin von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), auf SZ-Anfrage mitteilt, lagen die Angebote der Baufirmen über den Kalkulationen. Letztlich konnte die Finanzierung aber sichergestellt werden. Voraussichtlich im Juni sollen die Arbeiten beginnen. Dann werden unter anderem die Fußwege erneuert, Überwege gebaut und Bäume gepflanzt. Die Martin-Luther-Straße bekommt statt des holprigen Kopfsteinpflasters eine glatte Asphaltdecke. Bauausschuss und Neustädter Ortsbeirat hatten sich zwar dafür ausgesprochen, erneut Kopfsteinpflaster zu nutzen. Doch die Stadt entschied sich aus Lärmschutzgründen dagegen.

Es ist nicht der einzige Wunsch, der unbeachtet bleibt. Denn die beiden Gremien hatten der Verwaltung eine ganze Reihe von Prüfaufträgen mitgegeben. Auch deswegen hatte sich der ursprünglich für 2016 datierte Baustart verschoben. Letztlich werden die Anregungen allerdings nur zu einem sehr kleinen Teil umgesetzt.

So will die Stadt zwar bei der Planung berücksichtigen, dass Radler die Einbahnstraße künftig auch in Gegenrichtung befahren können. Auf dem Martin-Luther-Platz wäre das aber mit einem Verkehrsaufkommen von rund 700 Fahrzeugen am Tag zu gefährlich. Auch bei den Temposchwellen fand sich nur eine Kompromisslösung: Die Politiker hatten sich seitliche Schwellen in Form von kleinen Inseln gewünscht. Die werden von der Stadt allerdings abgelehnt. Stattdessen sollen Hindernisse von Bord zu Bord eingebaut werden.

Die Wünsche nach farblich gestalteten Mülleimern und der Einrichtung einer Tempo-20-Zone haben eine klare Absage bekommen. Auf beiden Straßen soll das Tempolimit von 30 Stundenkilometern auch nach dem Umbau erhalten bleiben, der im Juni beginnt – wenn nicht wieder etwas dazwischenkommt.

