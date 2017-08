Baustart in der Wagner-Straße Die Bagger rollen endlich an. Am 18. September beginnt der grundhafte Ausbau. Zuvor gibt es eine Einwohnerversammlung in Neugersdorf.

Richard-Wagner-Straße © Thomas Eichler

Mit der Vergabe der Bauleistungen an eine Straßen- und Tiefbaufirma aus Ebersbach hat der Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf jetzt den Weg für die Bagger in der Richard-Wagner-Straße in Neugersdorf frei gemacht. Das einheimische Unternehmen hatte das mit Abstand wirtschaftlichste Angebot für die Straßen- und Kanalsanierung unterbreitet. Sechs Firmen aus der Region hatten sich für den Auftrag beworben.

Am 18. September beginnen die Sanierungen von Regen- und Schmutzwasserkanälen sowie Straßenbauarbeiten in der Wagner-Straße. Los geht es an der Wiesenstraße in Richtung Beethovenstraße. Im ersten Bauabschnitt werden 80 Meter Regenwasserkanal und die dazugehörigen Anschlussleitungen sowie 145 Meter Schmutzwasserkanal ebenfalls mit Anschlüssen an die Häuser erneuert. Gleichzeitig verlegt der Energieversorger Enso von der Wiesenstraße bis zur Wagner-Straße Haus Nummer 18 eine neue Niederdruck-Gasleitung. Wenn Kanäle und Gasleitung fertig sind, erfolgt der grundhafte Ausbau der Straße. Im zweiten Bauabschnitt werden dann 160 Meter Regenwasserkanal und 170 Meter Schmutzwasserkanal mit jeweils dazugehörigen Anschlüssen ausgewechselt. Danach wird die Straße gebaut. Geplant sind die Bauarbeiten bis Mitte Juli 2018. Mit drei oder vier Monaten Winterpause wird gerechnet. Die Befahrbarkeit der Straße ist in dieser Winterzeit möglich. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist gesichert.

Seit Langem warten die Anwohner der Richard-Wagner-Straße darauf, dass in ihrer Straße etwas passiert. Bevor es so weit ist, werden sie zu einer Einwohnerversammlung eingeladen. Dort erfahren sie alles zum Bauablauf, zu möglichen Einschränkungen und Hindernissen. Ein Termin steht derzeit noch nicht fest.

