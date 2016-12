Baustart im Polenz-Park Ab Februar werden sieben Teiche repariert und Wege erneuert. Auch für Tiere ist was geplant.

Im Februar soll die Sanierung des Polenzparks in Cunewalde beginnen. © Robert Michalk

Anfang Februar soll die seit Langem angestrebte Sanierung des historischen Polenz-Parkes in Obercunewalde inklusive der Teiche beginnen. Der Gemeinderat entscheidet am Mittwoch, welches Unternehmen den Auftrag dafür erhält.

Rund 1,6 Millionen Euro sind für die Maßnahme insgesamt eingeplant. Sie dauert voraussichtlich bis Ende 2017; an zwei Teichen bis 2018. Hochwässer haben vor allem die sieben Teiche und ihre Verbindungsgräben beschädigt. Im neuen Jahr soll alles repariert und so umgestaltet werden, dass künftige Fluten möglichst keine Schäden mehr anrichten und Nachbargrundstücke geschützt sind. Auch Nisthöhlen und eine Hundetoilette sind geplant.

In der öffentlichen Ratssitzung, die am Mittwoch ab 18 Uhr im Gemeinde- und Bürgerzentrum stattfindet, geht es außerdem um die Nachnutzung des ehemaligen Bahnhofes in Obercunewalde und die künftige Betreibung der Blauen Kugel. (SZ/ks)

