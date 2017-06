Baustart für schnelles Internet

Hirschfelde. In Hirschfelde haben die Bauarbeiten für das schnelle Internet, welches das Energieunternehmen Enso ab Frühjahr 2018 im Ort anbieten will, begonnen. Wie Enso-Pressesprecherin Claudio Kuba mitteilt, werden dafür in den nächsten Monaten auf drei Teilabschnitten rund vier Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Im Zuge der Bauarbeiten werden zugleich 500 Meter Stromkabel ersetzt. Für den Breitband-Ausbau in Hirschfelde wendet die Enso laut Claudia Kuba rund 300 000 Euro auf. Insgesamt werden im Ort acht Kabelverzweiger der Telekom erschlossen, um schnelles Internet zur Verfügung zu stellen. Mit der sogenannten Vectoring-Technologie werden die vom Kabelverzweiger in die Häuser führenden Kupferleitungen leistungsfähiger. Bauarbeiten sind auf den letzten Metern und am Hausanschluss nicht nötig, so Frau Kuba. Mit dem schnellen Internet können künftig auch in Hirschfelde Bandbreiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden – je nach Entfernung zum Kabelverzweiger. Voraussichtlich ab kommenden Herbst sollen sich die Hirschfelder über die Verfügbarkeit von schnellem Internet informieren können. Auch in anderen Orten baut die Enso derzeit am schnellen Internet, darunter in Oderwitz und Ebersbach-Neugersdorf. (SZ)

www.enso.de/internet

