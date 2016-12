Baustart fürs schnelle Internet Die Enso Netz GmbH errichtet bis Sommer 2017 ein Breitbandnetz, das Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde ermöglicht.

Auch der Internetausbau bedarf eines Spatenstichs – am Montag war es soweit. © Rocci Klein

Bis Sommer 2017 soll das schnelle Internet in ganz Bischofswerda und seinen Ortsteilen Realität sein. Die Enso Netz GmbH errichtet bis dahin ein Breitbandnetz, das Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde ermöglicht. Bis zum Jahresende 2017 erfolgt der Anschluss der Gemeinde Burkau. Für rund 7 000 Kunden – Privathaushalte und Firmen – verbessert sich dadurch der Zugang zum Internet. Mit im Boot sitzt die Info-Kabel GmbH Bischofswerda, deren Gesellschafter die Stadt Bischofswerda und die Gemeinde Burkau sind,

Der Ausbau hat in dieser Woche begonnen. Tiefbauarbeiten gibt es zunächst an der Putzkauer und der Thälmannstraße. Dort erfolgte jetzt auch der symbolische erste Spatenstich. Die Enso investiert eine Milliarde Euro in das Projekt. (SZ)

zur Startseite