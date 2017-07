Baustart fürs Feuerwehrhaus Bis Ende 2018 entsteht ein Gebäude für drei Ortswehren. Doch nicht alle sind damit zufrieden.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Außer dem Auftrag für die Dachdeckerarbeiten hat der Gemeinderat Malschwitz jetzt alle anderen Arbeiten vergeben. Somit kann der Ersatzbau des Feuerwehrgerätehauses beginnen. Es entsteht auf einer Fläche nahe Kleinbautzen und ersetzt die beim Hochwasser 2013 überfluteten Gerätehäuser in Preititz und Kleinbautzen. Außerdem wird die Ortswehr Purschwitz, die zur Gemeinde Kubschütz gehört, mit in das neue Gerätehaus integriert.

In dieser Woche gibt es die erste Beratung vor Ort, am 17. Juli soll der Baustrom für die Firmen installiert sein. Damit gilt dieser Tag als scharfer Baustart. Der Tag der Grundsteinlegung wird noch festgelegt. Die Bauzeit ist bis Ende 2018 veranschlagt. Doch noch immer sind nicht alle Gemeinderäte mit dem Vorhaben einverstanden. Vor allem André Rohatsch, der nicht nur Gemeinderat, sondern auch Ortswehrleiter in Preititz ist, kann sich mit dem nun geplanten Gerätehaus für drei Wehren nicht anfreunden. „Wir haben zwei gut ausgerüstete Gerätehäuser in Malschwitz und Guttau. Gebraucht würde eher ein weiteres in Baruth. Ich finde, dieses Gerätehaus ist nicht notwendig“, sagte er in der jüngsten Ratssitzung. Rohatsch befürchtet vor allem hohe Folgekosten. So würde die Technik, also auch ein neues Fahrzeug, eben nicht mit 100 Prozent gefördert, wie es beim Gerätehaus der Fall ist.

Der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) kann die Argumentation nicht nachvollziehen, zumal gerade der neue Brandschutzbedarfsplan entsteht. „Die drei Ortswehren sind zum Glück personell so gut ausgestattet, dass es gerade hier Sinn macht, dieses Haus zu bauen“, sagt er. Noch zumal die Zusammenarbeit zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr schon gut funktioniert. „Es ist eine Investition in die Zukunft“, so Matthias Seidel.

