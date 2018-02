Baustart für Wohngebiet Mitte März

Die Erschließungsarbeiten für neue Eigenheime im Wohngebiet „Am Schoss“ in Dürrröhrsdorf-Dittersbach starten am 15. März. Mit einem jetzt abgeschlossenen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Immobilienuntermnehmen Baywobau steht dem Baubeginn nichts mehr im Wege. Das bestehende Wohngebiet an der Äußeren Parkstraße oberhalb der Grundschule soll um 24 Parzellen für Einfamilien- oder Doppelhäuser erweitert werden. Ein Grundstück mit 504 Quadratmetern wird im Internet für 63 000 Euro angeboten. (SZ/dis)

zur Startseite