Baustart für Südumfahrung Obwohl Bauleute längst buddeln, wird in der kommenden Woche der erste Spaten in Pirna gestochen. Dazu naht prominenter Besuch.

An der Zehistaer Straße in Pirna wurde ein Umgehungsbogen asphaltiert, damit die Arbeiter für die Südumfahrung Baufreiheit haben. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) will in der kommenden Woche den offiziellen Baustart für die neue Pirnaer Südumfahrung einläuten. Nach Auskunft von Bauoberleiter Ulrich Gawlas ist der feierliche Spatenstich am 3. August auf der Baufläche an der Zehistaer Straße neben dem Penny-Markt geplant. Für diesen offiziellen Baubeginn hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig prominenten Besuch geordert: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wird dem feierlichen Grabe-Akt an der Grasnarbe beiwohnen. Dobrindt hatte Ende vergangenen Jahres die Baufreigabe für das 97 Millionen Euro teure Straßenprojekt erteilt.

Brähmig lobt schon im Vorfeld die Vorzüge der Trasse, die 2022 fertig sein soll. Mit der Südumfahrung werde Pirna an das europäische Schnellstraßennetz angeschlossen. Zudem würden Touristen künftig komfortabler an- und abreisen können. Und fast das Wichtigste: Pirna kann mit einen Rückgang des innerstädtischen Verkehrs um 40 Prozent rechnen, die Staufalle B 172 dürfte damit der Vergangenheit angehören. Nach Aussage von Gawlas könne der Bau nun offiziell beginnen, weil bereits mehrere Vorarbeiten erledigt wurden. So haben Bauleute in den zurückliegenden Wochen an der Zehistaer Straße etwa auf Höhe des Penny-Marktes eine Ausweichschleife gebaut, damit auf dem Verlauf der alten Trasse Leitungen umverlegt werden können. Dort sollen einmal ein Kreisverkehr sowie ein Brückenpfeiler der Südumfahrung stehen. Autos rollen bereits über die Ausweichschleife. Im Laufe der kommenden Woche, so der Bauoberleiter, sollen auch Fußgänger und Radfahrer auf die neue Route umgeleitet werden, damit die Bauleute freies Feld haben. (SZ/mö)

