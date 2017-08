Baustart für Schnellstraße zur A 4 Für die Verbindung von Radeberg zur Autobahn ist nächste Woche erster Spatenstich. Los geht es mit Brückenbau.

Blick von der Brücke über die Autobahn bei Leppersdorf: Künftig wird von hier aus die neue Überquerung knapp einen Kilometer weiter westlich zu sehen sein. Über sie verläuft dann die ausgebaute S 177. In reichlich einer Woche ist der erste Spatenstich geplant.



Archäologen und Munitionssucher sind durch. Jetzt kann es richtig losgehen mit dem Bau der Schnellstraße zwischen Radeberg und der Autobahn. Und das passiert schneller als gedacht. Schon in der kommenden Woche wird nach Angaben von Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) der berühmte erste Spatenstich über die Bühne gehen. „Nach den jetzigen Absprachen erfolgt er am Freitag, dem 8. September.“ Wer dann genau den Startschuss für das 50-Millionen-Euro-Projekt geben wird, ist noch nicht klar. Sicher werden Politiker der Landesregierung, wenn nicht Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) selber, dabei ein.

Wo beginnen die Arbeiten für die Schnellstraße?

Laut Isabel Siebert wird der Startschuss für die Arbeiten in der Nähe der Autobahn fallen. Knapp einen Kilometer westlich der jetzigen Auffahrt Leppersdorf entsteht die neue Anschlussstelle mit einer Brücke über die A 4. „Hier wird der erste Spatenstich erfolgen. Die Brücke wird das Bauwerk sein, mit dem die Firmen beginnen werden“, sagt die Lasuv-Mitarbeiterin.

Was sind die nächsten Schritte?

Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für zwei weitere Bauwerke starten. „Momentan läuft die Ausschreibung für zwei Brücken. Es handelt sich um sogenannte Überflugbrücken für Fledermäuse.“ Sie entstehen in Höhe der Häuser am Waldstück zwischen Radeberg und Leppersdorf. „Sofern das Vergabeverfahren reibungslos verläuft, kann mit dem Bau auch dieser beiden Bauwerke noch Ende 2017 begonnen werden. Das Gleiche gilt für zwei Regenrückhaltebecken. Auch mit ihrem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Insgesamt entstehen entlang der neuen Trasse vier dieser Becken: eins am Ende der Straße bei Radeberg, zwei an der Querung der Kleinen Röder am Westzipfel von Leppersdorf und ein weiteres in der Nähe der neuen Autobahnanschlussstelle Pulsnitz/Leppersdorf.

Wann wird die Straße fertig sein?

In diesem Punkt halten sich die Planer noch bedeckt. „Ein Fertigstellungstermin für den Abschnitt Radeberg-A 4 kann noch nicht mit Sicherheit genannt werden“, sagt Isabel Siebert. Bisher gab es auf diese Frage stets die Antwort: Die Schnellstraße wird nicht vor 2020 fertig sein.

Wie wird die neue S 177 aussehen?

Sicher ist, welchen Verlauf die Straße nehmen und wie sie aussehen wird. Der Abschnitt ist 6,7 Kilometer lang und führt von der bestehenden S 177 bei Radeberg entlang der alten Trasse Richtung Leppersdorf. In Höhe der Sandgrube überquert sie die jetzige Straße, verläuft dann parallel, um sie dann erneut zu kreuzen. In einem weiten Bogen zieht sich die Trasse dann nördlich um Leppersdorf herum. Die Schnellstraße hat drei Fahrspuren, wobei zwei immer wechselseitig geführt werden. Leppersdorf ist von der Schnellstraße über zwei Anschlussstellen „Leppersdorf Nord“ und „Süd“ zu erreichen. Brücken über die Straße nach Wachau und nach Lichtenberg entstehen ebenfalls.

Kommt die alte Staatsstraße zwischen Radeberg nach Leppersdorf weg?

Die jetzige Ortsverbindung bleibt vor allem als Wirtschaftsweg bestehen. Nur vom Knoten „Leppersdorf Süd“ bis zum Kreisverkehr nördlich der A 4 bleibt sie in der jetzigen Form erhalten. Von Radeberg ab wird die Staatsstraße von der neuen Trasse teilweise überbaut. Deshalb entsteht parallel zur S 177 ein schmaler Wirtschaftsweg mit verbliebenen Abschnitten der alten Staatsstraße. Er hat eine Breite von vier Metern – drei weniger als derzeit. Dieser Weg werde auf eine Zufahrt für Wohnstandorte und Gewerbe reduziert, um langsame Fahrzeuge, wie Traktoren von der S 177 fernzuhalten. Radler können den Wirtschaftsweg ebenfalls nutzen. Denn Fahrräder sind auf der neuen S 177 nicht erlaubt.

Wie geht es im weiteren Verlauf Richtung Rossendorf weiter?

Als Nächstes soll die Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf mit einer Länge von knapp sechs Kilometern begonnen werden. Aktuell läuft hier das Planfeststellungsverfahren. Für den Abschnitt südlich Großerkmannsdorf mit einer Länge von rund drei Kilometern ist der Antrag auf das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen im Juni 2016 erfolgt. In den Bau der insgesamt 33 Kilometer langen Strecke investiert der Freistaat einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro.Auf ein Wort

