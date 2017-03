Baustart für Radweg Sebnitz-Bad Schandau Die Hohe Straße zwischen Lichtenhain und Hertigswalde erhält neuen Belag. Es ist der erste Baustein für einen durchgehenden Radweg.

zurück Bild 1 von 2 weiter Furchen, Löcher, Steine – die Hohe Straße zwischen Lichtenhain und Hertigswalde ist in schlechtem Zustand. Bald sollen Radfahrer hier ungehindert rollen können. © Steffen Unger Furchen, Löcher, Steine – die Hohe Straße zwischen Lichtenhain und Hertigswalde ist in schlechtem Zustand. Bald sollen Radfahrer hier ungehindert rollen können.



Noch in diesem Sommer sollen Radfahrer und Wanderer ohne Furcht vor Schlaglöchern und kantigen Steinen auf direktem Weg von Lichtenhain nach Hertigswalde gelangen können. Der Sebnitzer Stadtrat hat die Sanierungsarbeiten für diesen Teil der Hohen Straße vergeben. Nach Ostern geht’s los, innerhalb von zwei Monaten soll alles fertig sein.

Dem baldigen Baubeginn ist ein jahrelanges Ringen zwischen der Stadt Sebnitz und den Umweltbehörden und der Nationalparkverwaltung vorausgegangen. Denn die historische Verbindung führt mitten durch ein Fauna-Flora-Habitat, das unter besonderem Schutz steht. Die Versiegelung von Flächen ist hier hochproblematisch. Zwischenzeitlich stand sogar eine veränderte Wegführung über das Knechtsbachtal zur Debatte. Dessen starkes Gefälle stand jedoch dem Wunsch der Stadt nach einem touristisch nutzbaren Weg für Freizeitradler entgegen.

Herausgekommen ist ein Kompromiss. Die Steilstücke mit einer Steigung von mehr als acht Prozent dürfen asphaltiert werden. Der Rest wird ebenfalls instand gesetzt, allerdings mit einer sandgeschlämmten Schotterdecke inklusive Pflasterstücken zur Entwässerung. Wild abfließendes Oberflächenwasser hatte dem Feldweg den Rest gegeben, die rund 220 000 Euro für die Sanierung kommen deshalb aus Hochwassermitteln des Freistaats.

Einen Haken hat die Sache: Als naturschutzrechtliche Ersatzmaßnahme für die neu asphaltierten Flächen soll ein Teilstück des Folgenweges in Lichtenhain entsiegelt werden. Das heißt: Dort muss der Asphalt runter. CDU-Stadtrat Wilhelm Baues hält diese Maßnahme für übertrieben. „Das kann man dem Steuerzahler nicht erklären“, sagte er in der Ratssitzung. Glücklich ist auch die Stadtverwaltung nicht mit dieser Lösung. Doch hätte sie diese Ausgleichsmaßnahme von vornherein abgelehnt, wäre die Erneuerung der Hohen Straße nicht genehmigt worden, erklärte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Bevor es so weit ist, werde man aber noch einmal bei der Landesdirektion nachhaken.

Doch selbst wenn es bei der Festlegung bleibt und das Wegstück entsiegelt werden muss, falle die Abwägung zugunsten des größeren Zieles aus, erklärte Ruckh. Und dieses große Ziel ist ein durchgehender Radweg zwischen Sebnitz und Bad Schandau. Der jetzt anstehende Abschnitt der Hohen Straße ist der erste Baustein für diese Verbindung. Einmal komplettiert, führt sie von Bad Schandau und Zauke über Altendorf, Mittelndorf und Lichtenhain, weiter über die Hohe Straße, vorbei am Waldhaus in Hertigswalde bis ins tschechische Tomasov (Thomasdorf). Für den langen Abschnitt zwischen Bad Schandau und Lichtenhain läuft derzeit die Vorplanung. Im Frühjahr 2016 wurde das Gelände vermessen. Jetzt soll Ende April eine erste mögliche Trassenempfehlung für diesen Radweg vorgestellt werden, wie der Sebnitzer OB bekanntgab. Besonders die Dörfer entlang der Panoramastraße erhoffen sich davon weiteren Schwung für den Tourismus.

zur Startseite