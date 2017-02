Baustart für Radweg an der B 96 Die ersten Bäume sollen noch im Februar gefällt werden.

Für den Radwegbau müssen auch Bäume gefällt werden. © Claudia Hübschmann

Jahrelang hat es gedauert, nun geht es endlich los: Noch im Februar beginnen vorbereitende Arbeiten für den Bau des Radweges an der B 96 bei Königswartha. Auf dem Abschnitt zwischen Caminau und Wartha werden voraussichtlich ab 20. Februar Bäume gefällt, teilt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr per Ampel geregelt. Die vorbereitenden Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. März. Der eigentliche Bau des Radweges soll dann im Mai beginnen und möglichst im November abgeschlossen sein, so Isabel Siebert.

Jahrelang war darum gerungen worden, dass der rund drei Kilometer lange Radweg entlang der vielbefahrenen Bundesstraße endlich gebaut werden kann. Vor allem aus dem Kaolinwerk Caminau wurde immer wieder der Wunsch geäußert, damit die Mitarbeiter gefahrlos mit dem Rad zur Arbeit fahren können. Allerdings wollten zwei Grundstückseigentümer zunächst keine Flächen verkaufen. (SZ/MSM)

