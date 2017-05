Baustart für Panorama-Radweg Lange wurde um die Hohe Straße gestritten. Ein Kompromiss und Hochwassergeld vom Land führten nun zum Erfolg.

Der erste Abschnitt der Hohen Straße wird ausgebaut. © Dirk Zschiedrich

Der Ausbau der Hohen Straße steht schon lange auf der Agenda. Doch Umweltbehörden und Nationalparkverwaltung durchkreuzten immer wieder die Pläne. Die lagen dann auch zwischendurch auf Eis. Der geplante durchgehende Panoramarad- und Wanderweg zwischen Sebnitz und Bad Schandau steckte in der Sackgasse. Und so richtig glaubte wohl auch keiner daran, dass sich da noch etwas bewegt.

Doch inzwischen konnten die Baufahrzeuge anrollen. Die Beschäftigten der Sebnitztalbau GmbH arbeiten sich derzeit von Lichtenhain aus bis zur Waldgrenze vor. Danach wird von der anderen Seite, also von der Ottendorfer Straße in Hertigswalde aus, ebenfalls bis zur Waldgrenze gebaut.

Die Steilstücke werden jeweils asphaltiert. Der Rest wird mit einer sandgeschlämmten Schotterdecke hergerichtet. Etwa zwei Monate Bauzeit sind eingeplant. Um zügig voranzukommen, wird der Weg teilweise voll gesperrt. Die Baukosten belaufen sich auf 190 000 Euro. Und das Gute ist, der Ausbau wird zu 100 Prozent aus Hochwassermitteln des Freistaates gefördert. Das ist möglich, weil starker Regen dem Weg den Rest gegeben hatte. Mit dem Ausbau dieses Teilstücks ist der erste Schritt in Richtung des durchgehenden Radwegs von Sebnitz nach Bad Schandau getan. Die Hohe Straße selbst ist historisch gewachsen und verläuft von der S 154 in Lichtenhain bis an die tschechische Grenze und weiter ins Landesinnere. Die Trasse wurde in historischen Unterlagen bereits im 15. Jahrhundert erwähnt. Die Stadt Bad Schandau hatte sich zu einem wichtigen Umschlagplatz für begehrte Handelsgüter entwickelt, darunter spielte das Salz eine bedeutende Rolle. Auf der Hohen Straße, die damals als eine wichtige Handelsstraße der Umgebung fungierte, wurden die Güter über Sebnitz, Mikulasovice (Nixdorf) und Chribska (Kreibitz) ins Landesinnere des böhmischen Niederlandes transportiert. Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke zwischen Sebnitz und Schandau im Jahre 1877 verlor die Hohe Straße als Handelsweg ihre Bedeutung.

zur Startseite