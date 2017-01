Baustart für neues Wohngebiet 36 Parzellen stehen am Burkauer Marienberg bereit. Sobald der Schnee weg ist, wird das Areal erschlossen.

Ulf Mildner koordiniert für Investor Aicher die Erschließung des Baugebietes „Am Marienberg“. Bürgermeister Sebastian Hein unterstützt, wo er kann. Mit 36 Parzellen wird das Burkauer Baugebiet größer als die am Klengelweg in Schiebock und an der Schulstraße in Großharthau. © Steffen Unger

Burkau will wachsen und attraktiv werden für Zuzügler. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach bezahlbaren Grundstücken entsteht auf dem Marienberg eines der größten Baugebiete der Region mit 36 Parzellen. Das Projekt stemmen Investor Max Aicher aus Freilassing und die Gemeinde zusammen. Am 23. Januar will der Gemeinderat den Bebauungsplan verabschieden, und damit den Startschuss geben fürs Vorhaben, das zwei Jahre geplant wurde. Der Erschließung und der damit verbundenen Bau einer Anliegerstraße steht damit nichts mehr im Wege.

Gerade diese 500 Meter lange Straße war im Projekt eine der bislang größten Herausforderungen. Sie hätte das ehrgeizige Wohnprojekt durchaus scheitern lassen können. „Der Investor wollte das Areal nur erschließen, wenn wir als Gemeinde die Kosten für den Straßenbau übernehmen“, so Bürgermeister Sebastian Hein. „Wir brauchen das Baugebiet aber, wir wollen den Zuzug. Deshalb entschieden wir, selbst bauen zu lassen.“ Und doch wäre es ohne Leader-Fördermittel kaum möglich gewesen. Sebastian Hein persönlich bat vor der zuständigen Kommission um Unterstützung. Gut eine Dreiviertelstunde warb er fürs Projekt und seine große Bedeutung für die Dorfentwicklung – mit Erfolg. 75 Prozent der Baukosten von 320 000 Euro werden gefördert.

Marktgerechte Preise sollen erzielt werden

Eine gute Nachricht auch für Ulf Mildner. Er koordiniert alle Aufgaben rund ums Baugebiet vom Aicher-Unternehmen in Bischofswerda aus, ist verantwortlich für Vermietungen und Immobilien. „Ziel des Investors ist, marktgerechte Preise für das Bauland zu erzielen“, sagt er. „Erschließungskosten werden auf Käufer umgelegt und natürlich will der Investor etwas verdienen.“ Wären Straßenbaukosten zusätzlich zu den ohnehin steigenden Erschließungskosten hinzugekommen, wären zu hohe Preise zustande gekommen. Wohl niemand, der Interesse am Bauen in der Region hat, wäre bereit, das zu zahlen. Ulf Mildner will erreichen, dass sich die Quadratmeterpreise fürs Bauland auf dem Niveau anderer Kommunen bewegen. Im neuen Baugebiet an der Schulstraße in Großharthau liegt er etwa um 70 Euro in guter Lage. „Die Preise sind gestiegen, weil sie in Dresden explodiert sind“, so Mildner.

Es könnte Investor Aicher zugute kommen auf der Suche nach Käufern und der Gemeinde neue Einwohner bringen. Viele Anfragen gäbe es von Interessenten aus der Region und Dresden. Sobald genaue Preise feststehen, beginne die Vermarktung. Ulf Mildner geht davon aus, dass die Hälfte der zur Verfügung stehenden Baugrundstücke auf jeden Fall verkauft werden. Verkauft werden darf allerdings nur schrittweise in drei Abschnitten – eine Auflage der Landesdirektion. Erst wenn gut ein Drittel der Grundstücke verkauft sind, darf ein neuer Abschnitt eröffnet werden.

Bauherren dürfen ihr Traumhaus bauen

Künftige Bauherren haben Freiheiten, dürfen ihr Traumhaus bauen, wie sie wollen. Modern oder klassisch, mit Satteldach oder Flachdach, mehrgeschossig oder als Bungalow. „Wir würden die Nachfrage einschränken, wenn es Auflagen gäbe“, so Hein. Seine Gemeinde habe enormes Potenzial als Wohnstandort, dank der guten Anbindung an die A4 auch für Familien aus der Dresdner Ecke. Die Infrastruktur stimme und werde entsprechend des erwarteten Wachstums weiter verbessert. Ab dem Frühjahr können die Bagger für Straßenbau und Erschließung und die ersten Häuser dieses Jahr gebaut werden.

Interesse? Telefon: 03594 781 255 oder 035953 29090

