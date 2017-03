Baustart für neues Mehrfamilienhaus Die Wohnungsbaugenossenschaft hat mit dem Neubau an der Niederhäslicher Straße begonnen.

© Symbolbild: dpa

Die Wohnungsgenossenschaft „Am Raschleberg“ hat mit den Bauarbeiten zu ihrem Neubau an der Niederhäslicher Straße begonnen. Das bestätigt Vorstand Jeanette Effenberg. Am Montag haben die Bauarbeiter mit dem Erdaushub losgelegt. Zuvor befanden sich auf dem Grundstück mehrere Pacht- und Mietgaragen, die im Januar abgerissen worden waren. In einigen Wochen ist die Grundsteinlegung geplant.

In den kommenden Monaten wächst auf der Fläche zwischen Niederhäslicher Straße 28 und 32 ein Wohnblock mit drei Hauseingängen. Bis zum Herbst soll der Rohbau mit Dach fertig sein. In dem neuen Wohnhaus entstehen insgesamt 18 Drei- und Vierraumwohnungen. Die Appartements im Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse. Die anderen erhalten einen Balkon. Teilweise sind die Wohnungen mit einem Gäste-WC und Ankleidezimmer ausgestattet. (SZ/cb)

zur Startseite