Baustart für neuen Aldi

Wann beginnt der Bau des neuen Aldi-Marktes?

Nach Auskunft des Bauunternehmens Otto Quast aus Radeburg, das Aldi mit dem Bau des neuen Marktes beauftragt hat, beginnen die Arbeiten am 5. Februar. Diesen Termin hat die Firma in einem kurzen Schreiben vor einigen Tagen den Anliegern mitgeteilt. Das gesamte Objekt soll im August dieses Jahres fertiggestellt werden. Laut der Firma könne es aufgrund der Arbeiten zu erhöhter Lärmbelastung kommen. Die Arbeiter seien aber bemüht, diese auf ein Minimum zu reduzieren und den Bau schnellstmöglich abzuschließen.

Wie groß soll der neue Supermarkt werden?

Das Supermarkt-Gebäude umfasst eine Fläche von 1000 Quadratmetern, die reine Verkaufsfläche soll 799 Quadratmeter groß sein. Ringsum ist ein Parkplatz mit 64 Stellplätzen geplant. Ein- und Ausfahrten gibt es sowohl zur großen Rennerstraße als auch zu der Stichstraße, die zum Gymnasium führt. Mit dem Neubau verlagert Aldi seinen bisherigen Standort von der Radeberger Straße hierher. Die Entfernung beträgt 700 Meter. Der Markt an der Radeberger Straße ist für den Discounter längst nicht mehr lukrativ. Seit die Strecke vor dem Markt nicht mehr zur Staatsstraße 177 führt, hat der Durchgangsverkehr erheblich abgenommen.

Warum darf Aldi an der Rennerstraße überhaupt bauen?

Normalerweise dürfte Aldi einen Markt in dieser Größenordnung an der Rennerstraße nicht bauen. Zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe sind in diesem Gebiet nicht erlaubt. So ist es im Pirnaer „Zentren- und Einzelhandelskonzept“ verankert, das der Stadtrat vor mehreren Jahren beschloss. Allerdings gibt es Ausnahmen. Sofern der Markt der Nahversorgung dient und die Grenze zur Großflächigkeit nicht überschreitet, die bei einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern beginnt, kann ein solches Vorhaben doch gestattet werden. Pirna bejahte die Nahversorgung, Aldi hatte die Verkaufsfläche auf 799 Quadratmeter beschränkt – der Stadtrat stimmte 2015 schließlich der Ausnahmeregelung zu.

Aus welchen Gründen kritisieren Anlieger das Vorhaben?

Anwohner sowie der Elternrat und die Schulleitung des Herder-Gymnasiums lehnen den Markt ab – aus mehreren Gründen. So ist für viele Anwohner die Ausnahmeregelung Unfug, aus ihrer Sicht sei der Markt-Neubau nach wie vor unzulässig, daran ändere auch die reduzierte Verkaufsfläche nicht. Zudem könne Aldi mit ein paar Tricks die Verkaufsfläche im Innern leicht vergrößern. Auch hadern die Gegner mit dem Erscheinungsbild des Supermarktes, der sich ihrer Ansicht nach nicht in die Umgebung einfügt, sondern diese empfindlich stört, zumal auch der sonst an der Rennerstraße übliche Grünstreifen zwischen Straße und Bebauung fehlt. Viele können nicht nachvollziehen, warum in dem Gebiet ein weiterer Lebensmittelmarkt überhaupt nötig sein soll. In der näheren Umgebung gibt es einen Lidl- und einen Rewe-Markt sowie zwei Netto-Märkte. Darüber hinaus befürchten Anwohner eine erhebliche Verkehrsbelastung durch den künftigen Anliefer- und Kundenverkehr. Und sie haben Sorge, dass Klimaanlagen, Müllerzerkleinerer und Kühlaggregate Lärm verursachen. Elternrat und Schulleitung fürchten unterdessen um die Sicherheit der Gymnasiasten, weil zu den Hauptzeiten der Schülerströme – morgens und nachmittags – der Schülerverkehr mit dem Anliefer- und Kundenverkehr des Markts kollidiert.