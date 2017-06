Baustart für neue Arbeitsplätze Im Gewerbegebiet Leupoldishain wird eine neue Produktionshalle gebaut. Davon profitieren zwei Unternehmen und viele Arbeitnehmer.

Peter Weber, Bauunternehmer Ronny Sasse, Evelyn Duarte Martinez, Thomas Krüger von der Wirtschaftsförderung Sachsen sowie Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) (v.l.) setzten gemeinsam den ersten Spatenstich. © Norbert Millauer

Der erste Spatenstich für eine neue Lager- und Produktionshalle im Gewerbegebiet Leupoldishain ist getan. Mit der Halle erweitert sich die bereits dort ansässige Firma Ehrlich Werkzeug- und Gerätebau. Die GmbH investiert rund fünf Millionen Euro in das Gebäude, die Innenausstattung und die Maschinen, teilte Daniel Rabe, Sprecher der Fahrzeugelektrik Pirna (FEP), mit. Ein Teil davon seien Fördermittel der EU.

Warum er darüber Bescheid weiß? Beide Unternehmen gehören seit ein paar Jahren zur Amphenol Corporation und stehen daher in Verbindung. „Wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen“, sagt Daniel Rabe. „Auch, um Synergieeffekte sinnvoll nutzen zu können.“ Die Halle ist sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Unternehmen, die sich auch durch eine ähnliche Produktpalette auszeichnen. Beide produzieren Kunststoffteile und Schaltelemente für die Automobilindustrie, sind also Zulieferbetriebe.

Um den ersten Spatenstich zu feiern, waren Peter Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung der FEP, sowie Geschäftsführerin Evelyn Duarte Martinez vor Ort. Peter Weber freut sich, dass in Leupoldishain ein vollwertiger Produktionsstandort entstehen wird, der das Wachstum innerhalb der Amphenol-Gruppe nach vorn bringt. Auch seine Firma wird von der fertigen Halle profitieren. „Wenn wir neue Aufträge erhalten, wird zukünftig geschaut, wo wir diese bestmöglich erledigen können“, erklärt Daniel Rabe die enge Zusammenarbeit.

Gebaut wird die etwa 4 200 Quadratmeter große Halle von der Firma Sasse Baukonzepte. Sie habe bereits Gebäude für die FEP und Ehrlich gebaut, sagt Daniel Rabe. Man kenne sich daher schon seit Jahren und vertraue einander. Das ist wichtig, denn der Zeitplan ist straff. Die neue Halle soll schon Ende des Jahres fertig sein. Die Produktion soll dann Anfang 2018 anlaufen. Dafür werde man knapp zwanzig neue Mitarbeiter einstellen, sagt Daniel Rabe. „Bewerbungen sind sehr gern gesehen.“ Besonders Produktionsmitarbeiter werde man brauchen.

Mit der neuen Halle will man vor allem der steigenden Anzahl an Aufträgen gerecht werden. „Wir wollen unsere Produktionskapazitäten steigern“, sagt der Unternehmenssprecher. „Der Neubau ist vor allem auch eine Investition in die Zukunft beider Unternehmen.“

Damit diese so bald wie möglich beginnen kann, wird die Baufirma in der kommenden Woche den Keller ausbaggern, um das Fundament setzen zu können.

