Baustart für neue Abwasserleitung

Der Abwasserzweckverband Wilde Sau steht unmittelbar vor dem Beginn eines großen Bauprojektes – einer Druckleitung in Richtung Kläranlage Dresden-Kaditz. Einige Baulose für die elf Kilometer lange Neubaustrecke sind bereits ausgeschrieben, ein Fördermittelbescheid in Aussicht gestellt. Beginnen möchte man den Bauabschnitt zwischen der Kläranlage über die Hühndorfer Höhe in Richtung Autobahnraststätte sowie mit dem Verlegen der Rohre im Bereich der Zschonergrundstraße in Dresden. Die Investitionskosten liegen bei zehn Millionen Euro.

Der Abwasserzweckverband will zukünftig das Abwasser der Stadt Wilsdruff und weiterer Ortsteile nach Dresden leiten und dort in der Kläranlage Kaditz reinigen lassen. Diese Variante sei billiger, als die eigene Kläranlage im Saubachtal zu sanieren und zu erweitern. Seit mehr als zwei Jahren wird an dem Projekt geplant, 2018 soll die Leitung in Betrieb gehen. (hey)

