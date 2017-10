Baustart für Großbaustelle Für die Übergangsstelle zwischen Bus und Bahn sowie den Ausbau der Bahnhofstraße in Großschönau erfolgt am Donnerstag der erste Spatenstich.

Am Bahnhof Großschönau wird ab Donnerstag gebaut. © Matthias Weber

In Großschönau beginnt am Donnerstag das Projekt zum Bau einer Übergangsstelle für Bus- und Bahnreisende. Es entsteht eine Übergangsstelle mit einem zentralen Bussteig, an dem mehrere Busse hintereinander halten können. Vom Bussteig ist ein niveaugleicher Übergang auf den Hausbahnsteig vorgesehen, der das Umsteigen wesentlich erleichtert, berichtet Bürgermeister Frank Peuker (SPD).

Die gesamte Übergangsstelle wird behindertengerecht ausgebaut. Ein Fahrgastunterstand, Fahrradstand sowie ein elektronisches Informationssystem komplettieren die Anlage. Der gesamte Bahnhofsvorplatz soll neu gestaltet und damit erheblich aufgewertet werden.

Darüber hinaus wird die Bahnhofstraße grundhaft ausgebaut – von der Hauptstraße bis zum Knotenpunkt an der Gabelsbergerstraße. Zwischen Bahnhof und Hauptstraße entstehen Parkbuchten. Die Straße selbst erhält einen Asphaltbelag und beidseitig einen Schutzstreifen für Radfahrer. Zudem werden beidseitig Gehwege mit Altstadtpflaster angelegt und der desolate Regenwasserkanal erneuert.

Die Baumaßnahme soll bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1390000 Euro. Davon entfallen etwa 1024000 Euro auf die Bahnhofstraße.

„Mit diesem sehr ambitionierten Vorhaben schafft Großschönau die Voraussetzungen für eine attraktive Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und eine optimale Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger“, berichtet Frank Peuker. Und er sieht damit gleichzeitig auch für den Tourismus weitere Entwicklungspotenziale.

Darüber hinaus erhofft sich die Gemeinde Großschönau mit dem grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße Impulse für die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich. Mit der Baumaßnahme werden gleichzeitig auch schon Ideen und Vorschläge der Einwohner aus dem Projekt „Zukunftsprozess Großschönau 2030“ umgesetzt. (SZ/hg)

