Baustart für Freiluft-Fitnessstudio An der Ringstraße in Zauckerode sollen dieser Woche die Arbeiten beginnen. Es ist der Schlusspunkt eines Millionenprojektes.

Am Mehrgenerationenpark an der Ecke Moritz-Fernbacher-/Ringstraße in Freital war Baustart für den letzten Bauabschnitt. © Andreas Weihs

Der Mehrgenerationenpark an der Ecke Ringstraße/Moritz-Fernbacher-Straße wird in den kommenden Monaten vollendet. Am Donnerstag war Start für den letzten Bauabschnitt auf dem Gelände des abgerissenen Ardenne-Gymnasiums. 500 000 Euro investiert die Stadt dafür. 300 000 Euro davon sind Fördermittel. Im Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Entstehen werden ein Beachvolleyballfeld, eine Gymnastikwiese und mehrere Fitnessgeräte. Außerdem soll der vorhandene Parkplatz um weitere 15 Stellplätze erweitert werden. Die geplanten Anlagen sollen rings um die neue Turnhalle, die im vergangenen November eröffnet wurde, entstehen. Hinter der Turnhalle ist das Beachvolleyballfeld mit einer Gymnastikwiese daneben geplant. Zur Ringstraße hin wurde der Parkplatz, der nun erweitert wird, angelegt. Vor die Turnhalle kommt ein per Sonnensegel geschützter Platz mit Outdoor-Fitnessgeräten.

Wie in einem Fitnessstudio können dort Muskeln gestählt werden. Die insgesamt 16 Geräte sind aber etwas robuster. Bei den Bauarbeiten sollen außerdem zusätzliche Laternen aufgestellt und das Wegesystem zum Bolzplatz und zum Skaterbahnbereich ergänzt werden.

Während der nun beginnenden Bauarbeiten soll es nach Angaben der Stadt keine Behinderungen für die Nutzer der benachbarten Turnhalle geben. Die Zufahrt und die Parkplätze sind ohne Einschränkungen nutzbar. Die Arbeiten führt das Dresdner Unternehmen Natur und Stein aus.

