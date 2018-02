Baustart für die Mautsäule Die angekündigte Kontrollstele wird seit dieser Woche errichtet. Im Ort weckt sie Hoffnungen.

Bei Oppitzsch laufen Bauarbeiten für eine Mautkontrollsäule. © Eric Weser

Strehla. Seit dieser Woche sind Bauarbeiter dabei, die Fundamente für die neue Mautkontrollsäule an der Bundesstraße 182 nahe dem Strehlaer Ortsteil Oppitzsch zu setzen. Unterirdisch werden außerdem Kabel für die Datenverbindung gezogen. Die Arbeiten werden auch kommende Woche andauern. Weil die Mautsäule vom Äußeren her modernen Blitzern ähnelt, hoffen Anwohner durch das neue Gerät künftig auf weniger Raserei in ihrem Ort. – Hintergrund der Baumaßnahme ist, dass die Lkw-Maut ab 1. Juli dieses Jahres auf allen Bundesstraßen eingeführt wird. Das Netz an Kontrollstationen wird daher ausgebaut. (SZ/ewe)

