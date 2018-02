Baustart für den Promenadenring Auf der Fläche früherer Festungsanlagen entsteht eine Flaniermeile um die Dresdner Altstadt. Begonnen wird neben dem Postplatz.

Schon im nächsten Jahr soll es an der Marienstraße so aussehen. Dann werden Passanten hier zum Postplatz spazieren können. © Visualisierung: plancontext.de

Dresden soll einen grünen Ring um die Altstadt bekommen. Geplant ist, dass er vom Hasenberg über den Pirnaischen Platz bis zum Dr.-Külz-Ring führt. Weiter wird er über den Dippoldiswalder Platz, den Postplatz bis zum Zwinger verlaufen. Erste Pläne dafür gab es 1996. Der Stadtrat deklarierte den sogenannten Promenadenring 2008 als eines der wichtigsten Ziele für die Innenstadt. Erste Arbeiten waren bereits für 2012 ins Auge gefasst worden. Der Baustart scheiterte am fehlenden Geld. Doch jetzt beginnen die Arbeiten am westlichen Promenadenring.

Die Vorgeschichte: Festung mit Bastionen rings um die Altstadt

Die Passage für Fußgänger und Radfahrer soll auf dem Gelände der früheren Festungsanlagen die Altstadt umschließen. Geprägt wird sie von doppelreihigen Baumalleen. Mit der Auswahl Dresdens als Residenzstadt begann nach 1485 der Ausbau. So wurden im 16. Jahrhundert die Stadtmauern durch große Festungsbauwerke mit sieben Bastionen ersetzt. Unter August dem Starken erhielten sie 1721 die Namen von Sonne, Mond und Planeten. Ab 1809 wurden die Festungsmauern abgebrochen. Übrig blieb die Brühlsche Terrasse. Dominierend beim Promenadenring bleiben fünf der einst sieben Bastionen, wie auf der Grafik dargestellt.

Der Auftakt: Zuerst müssen Bäume vorm einstigen Fernmeldeamt fallen

Dieses Jahr wird der erste Abschnitt am westlichen Promenadenring zwischen Dippoldiswalder Platz und Annenstraße gebaut. Die Stadt teilte dazu Einzelheiten mit. Danach beginnen an diesem Montag die ersten Arbeiten auf der Brachfläche hinter der Mauer, die einst das Fernmeldeamt und die Oberpostdirektion umschloss. Die CG-Gruppe baut den Komplex derzeit aus. Sie hat der Stadt die rund 1 100 Quadratmeter zur Verfügung gestellt, damit dort der Promenadenring gebaut werden kann. Auf der Fläche werden bis Ende Februar wild gewachsene Bäume gefällt.

Im März verpflanzt eine Fachfirma eine der beiden Lindenreihen in Richtung Marienstraße. Der Promenadenring mit Bänken und Pflanzungen wird von Juli bis Jahresende hergestellt, nachdem die CG-Gruppe ihre Baustelleneinrichtung beseitigt hat. Das Denkmal an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953. die „Panzerkette“ von Heidemarie Dressel, wird an den direkten Ort des Geschehens vors einstige Fernmeldeamt versetzt. Die Rasenfläche vor der Wohnzeile der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft wird ebenfalls bepflanzt. Sie hatte bei der Sanierung die Fassade des Hauses 2011 besonders aufwendig gestaltet, da sie das Bild am Promenadenring mitprägen wird. Für den ersten Abschnitt investiert die Stadt rund eine Million Euro.

Die nächsten Schritte: Brunnen für Dippoldiswalder und Postplatz

Der gesamte westliche Promenadenring kostet 4,6 Millionen Euro. Möglich wird die Investition, da Bund und Freistaat erhebliche Zuschüsse bereitstellen. 2019 wird der Dippoldiswalder Platz hübsch gestaltet. Geplant ist, den Schalenbrunnen der Bildhauerin Leonie Wirth wieder aufzubauen. Er stand bis Anfang der 2000er-Jahre auf der Prager Straße. 2020 kommt der südliche Postplatz an die Reihe. Mit dem Neubau eines weiteren Brunnens kann jeder die ehemalige Bastion Saturn wieder nachvollziehen. Hinter dem „Wasservorhang“ werden Pflanzbeete die alten Holzbeete ablösen. Zudem werden Bänke aufgestellt.

