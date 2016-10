Baustart für Batteriefabrik Mit dem offiziellen Spatenstich starten am Montag die Arbeiten an der neuen Produktionshalle in Kamenz. Daimler investiert hier in den nächsten Jahren rund 500 Millionen Euro.

Die Erschließungsarbeiten hatten bereits im September begonnen. Nun steht der offizielle erste Spatenstich an. © Matthias Schumann

Mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft feiert die Daimler AG am 24. Oktober den offiziellen Spatenstich für den Bau der zweiten Batteriefabrik bei ihrer hundertprozentigen Tochter, der Deutschen Accumotive GmbH & Co. KG in Kamenz. Am Standort gegenüber dem Gewerbegebiet am Ochsenberg investiert Daimler in den nächsten drei Jahren rund 500 Millionen Euro. Mehrere hundert Arbeitsplätze werden entstehen, die sich der Elektromobilität bzw. stationären Energiespeichern widmen werden.

Zum Festakt am kommenden Montagvormittag haben sich neben den führenden Daimler-Managern Dr. Thomas Weber und Markus Schäfer auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der zurzeit auch Präsident des Bundesrates ist, angekündigt. Die Erschließung des Industriegebietes ist bereits im Gange. (SZ)

