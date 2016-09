Baustart für Ärztehaus Auf dem Gelände des Großröhrsdorfer Lehngutes wird jetzt gebaggert. Zwei Mediziner ziehen in das neue Haus.

Auf dem Gelände des Lehngutes in Großröhrsdorf verlegen im Auftrag der Stadt Tiefbauer wie Thomas Kaiser von der Firma HFE Flottmann derzeit Kanäle. Die Erschließung des Areals ist eine Voraussetzung für den Bau des Wohn- und Ärztehauses rechts hinter dem Bauzaun zur Radeberger Straße. Dort beginnt der Bau jetzt ebenfalls. © Matthias Schumann

In der Kinderarztpraxis von Dr. Annett Lösel in Großröhrsdorf ist jeden Morgen viel Betrieb. Es ist eng in den Räumen auf der Melanchthonstraße. Laborbereich, Behandlungszimmer, Anmeldung. „Wir brauchen eigentlich für fast alles mehr Platz“, sagt Kinderärztin Annett Lösel.

Diesem Ziel kommt sie jetzt ein Stück näher. Auf dem Gelände des früheren städtischen Lehngutes beginnen die Bauarbeiten für ein Wohn- und Ärztehaus, mit zwei Praxen: der Kinderarztpraxis und einem Allgemeinmediziner. Das Projekt hat ihr Ehemann, Maik Lösel in Angriff genommen. Er managt den Bau, während sich seine Frau um die Gesundheit der Großröhrsdorfer Kinder kümmert. Aus der Baubranche komme er als Elektronikingenieur zwar nicht. Er sei aber im Marketing einer weltweit agierenden Firma aus dem Bereich der Automatisierungstechnik tätig und gewohnt, Projekte zu begleiten. Diese Erfahrung zahle sich aus.

„Wir hatten mehrere Standorte geprüft“, sagt der Ingenieur. Die Stadt habe sie sehr bei der Suche unterstützt. Letztlich sei die Entscheidung aber zugunsten des Lehngutes gefallen. Das ja auch günstig am Rand des Stadtzentrums liegt. Bereits im Vorjahr stimmte der Stadtrat dem Verkauf in zwei Teilflächen von insgesamt 5 500 Quadratmetern an die Investoren zu. Inklusive eines denkmalgeschützten Eiskellers und eines leerstehenden Wohngebäudes, ebenfalls denkmalgeschützt. Dieses Areal steht aber noch nicht im Fokus der Investoren.

Ensemble wird abgerundet

Maik Lösel will jetzt im zentralen Bereich des Gutes mit dem Neubau eines Ärztehauses beginnen. Das Gelände zur Radeberger Straße ist bereits mit einem Bauzaun abgesperrt. Auf der Wiese sollen in wenigen Tagen die Bagger anrücken. Hier wird quer zu den vorhandenen Gebäuden das Ärztehaus errichtet und das Ensemble damit abgerundet. Die Architektur werde modern und zweckmäßig sein. Besonders wichtig sei, dass die Praxen gut zugänglich sein sollen, barrierefrei. Der Hof macht derzeit durch das Baugeschehen einen eher chaotischen Eindruck. Dort werden Grünanlagen entstehen und Stellplätze für die Praxisbesucher.

Gerade an solchen Dingen hapere es bei den einen oder anderen Praxisräumen in Großröhrsdorf. Bei einer Praxis ist die Parksituation schlecht, eine weitere liegt im zweiten Stock und ist für gehbehinderte Patienten schwer zugänglich. Die dritte ist zu klein. Diese Defizite in Großröhrsdorf seien bekannt. Der Neubau soll einiges für die Patienten verbessern. Auf etwa 170 Quadratmetern Fläche werde sich das medizinische Angebot deutlich verbessern, ganz nach Wunsch der künftigen Ärzte. Im Ober- und im Dachgeschoss entstehen insgesamt zwei Wohnungen, für Mieter, die es etwas großzügiger möchten. Im Herbst 2017 soll das Gebäude fertig sein. Dann können die Arztpraxen einziehen. Zu den Investitionskosten hält sich der Investor bedeckt.

Die knorrigen Bäume im Zentrum des Geländes wolle man auf jeden Fall erhalten, sagt Maik Lösel. Die Durchfahrt durch das Gelände, die Straße Am Lehngut, bleibe erhalten. Natürlich auch im Interesse der Patienten. Dort läuft im Moment die Erschließung durch die Stadt. So stapeln sich derzeit auch Betonrohre für die neue Abwasseranlage.

Stadt gibt Geld für die Erschließung.

Rund 250 000 Euro gab die Stadt jetzt für die Erschließung des Grundstücks frei: Das Geld fließt in Abwasserkanäle, Straßenbau und Straßenbeleuchtung im Bereich „Am Lehngut“ innerhalb des Gutes und auf einem Abschnitt der Bahnhofstraße oberhalb des Lehngutes. Im Lehngut haben die Bagger bereits losgelegt. Dort wird die öffentliche Straße erneuert und das desolate Kanalnetz saniert. Auf der Bahnhofstraße soll oberhalb des Gutes ein noch nicht befestigter Abschnitt von etwa 100 Metern asphaltiert werden. Außerdem werden für die Straßen- und Grundstücksentwässerung 135 Meter Kanal bis zur Kreuzung Bahnhof-/Poststraße im Auftrag der Stadt verlegt. Der gehört auch noch ein Reststück des Gutes mit einem sanierungsbedürftigen Backsteingebäude, das teilweise bewohnt ist.

Die Stadt bemüht sich schon seit Jahren um die Vermarktung ihres Teiles des Areals. Ein Gebäude im Norden gehört zudem noch der Agrargenossenschaft. Gebaut wurden die Häuser um 1890. Die Geschichte des Lehngutes reicht aber noch viel weiter zurück, sogar über 500 Jahre. Hier hatte der Lehnrichter seinen Sitz. So wie es sich heute präsentiert, habe das Gut allerdings bis 1887 nicht ausgesehen, berichten Heimatforscher. Damals übernahm die Industriellenfamilie Großmann das Areal und ließ das Haupthaus abreißen. Ungefähr dort entsteht das Ärztehaus. Nach 1945 wurde das Lehngut zerschlagen und in drei Neubauernhöfe geteilt.

Die Stadt brachte für die Gebäude auf dem Gelände in den vergangenen Jahren immer wieder ein Mehrgenerationenwohnen oder betreutes Wohnen ins Spiel. In diese Richtung gehen auch die Pläne von Lösels für das eine Wohngebäude, das sich nun in ihrem Besitz befindet. Das war die Information beim Verkaufsbeschluss im Stadtrat. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es um den Bau des Ärztehauses.

