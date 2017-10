Baustart für Abwassertrasse Die Großgemeinde und Wilsdruff investieren in das Entsorgungsnetz. Fäkalien und mehr gehen bald auf weite Reise.

Die Bürgermeister von Klipphausen und Wilsdruff, Gerold Mann und Ralf Rother, Andreas Clausnitzer vom AZV Wilde Sau, Ralf Strothteicher von der Dresdner Stadtentwässerung sowie Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (v.l.) beim Spatenstich. © E. Kamprath

Wer ab dem Frühjahr 2019 in Wilsdruff und der Region die Klospülung betätigt, schickt die Fäkalien auf eine lange Reise direkt nach Dresden. Am Montag fiel der Startschuss für den Bau einer Abwasserüberleitung in die Landeshauptstadt. Die Bürgermeister von Wilsdruff, Klipphausen und Tharandt – Ralf Rother (CDU), Gerold Mann (parteilos) und Silvio Ziesemer (parteilos) – Wilsdruffs erster Beigeordneter und Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Wilde Sau, Andreas Clausnitzer (CDU), sowie Ralf Strothteicher, Technischer Leiter der Dresdner Stadtentwässerung, setzten am Klärwerk Klipphausen den ersten Spatenstich für das ambitionierte Vorhaben.

„Man muss manchmal Visionen haben und diese dann auch umsetzen“, sagte Clausnitzer. Er und die Verantwortlichen in Dresden hatten sich bereits 2011 zusammengesetzt und über die Möglichkeit, das Abwasser aus der Region in Dresden-Kaditz klären zu lassen, fabuliert. „Eine Hochrechnung der Kosten ergab, dass der Bau der Überleitung die wirtschaftlichere Alternative zu einer Erweiterung der Kläranlage in Klipphausen ist“, erklärte Clausnitzer vor dem Spatenstich.

Tatsache ist, dass die Kapazität der Anlage in Klipphausen nicht mehr lange ausreicht. Die Bevölkerung in der Region wächst kontinuierlich. Gleichzeitig siedeln sich immer mehr Unternehmen an, die ebenfalls große Mengen Abwasser produzieren. Mit der neuen Überleitung werden nun alle Wilsdruffer Ortsteile, der Tharandter Ortsteil Pohrsdorf sowie die Klipphausener Ortsteile Sora, Sachsdorf und Hühndorf an das Dresdner Abwassernetz angeschlossen. Hier sind langfristig ausreichend Kapazitäten vorhanden.

Die ersten Bauarbeiten für die Leitung haben bereits in den vergangenen Wochen begonnen. So werden die ersten Rohre im Dresdner Zschonergrund im Rahmen einer sowieso fälligen Sanierung einer Straße verlegt. Auch am Kreisverkehr an der Hühndorfer Höhe im Gewerbegebiet wird bereits gearbeitet.

Das Druckrohr mit einem Innendurchmesser von 25 Zentimetern wird immer entlang der A4 verlegt, quert die A17 und führt dann direkt zur Elbe. Hier wird mit einem sogenannten Spülbohrverfahren ein Tunnel angelegt, der sechs Meter unter dem Grund im Fels bis zum Klärwerk Kaditz verläuft. Ist die Leitung einmal fertig, wird sie etwa 73 Liter in der Sekunde beziehungsweise rund eine Million Kubikmeter Abwasser im Jahr transportieren.

Damit das funktioniert, entsteht in Klipphausen eine Pumpanlage, die das Abwasser in Richtung Hühndorf auf eine Höhe von rund 50 Metern pumpt. Von dort aus rauscht die anrüchige Flüssigkeit hinab ins Elbtal.

Das alte Klärwerk in Klipphausen hat mit der neuen Überleitung nicht komplett ausgedient. Der Rechen und der Sandfang zum Herausfiltern grober Schmutzteile bleiben bestehen. Einige der Becken werden so umgebaut, dass sie bei starken Regenfällen die großen Wassermassen zurückhalten können.

„Wir haben bereits Erfahrung im Klären von Abwässern anderer Kommunen. Seit 2006 bekommen wir das Abwasser aus Pirna und Heidenau. Freital ist bereits seit 80 Jahren an das Dresdner Netz angeschlossen“, erklärte Ralf Strothteicher von der Dresdner Stadtentwässerung. Aus seiner Sicht hat das zentrale Klären nur Vorteile: „Die Anlage in Dresden ist größer und muss so auch höhere Standards erfüllen. Die Elbe ist ein größeres und stabileres Gewässer als die Wilde Sau. Klar ist: Wenn diese Variante nicht ökologisch sinnvoll wäre, würde sie gar nicht erst vom Land gefördert werden.“ Die Dresdner Kläranlage gehört zu den modernsten in Deutschland und wurde erst 2011 eröffnet.

Ob die Arbeiten an der Überleitung tatsächlich im Januar 2019 abgeschlossen werden, steht noch in den Sternen. Die Arbeiten hätten eigentlich im Juni beginnen sollen. „Es war nicht ganz leicht, die unteren Wasserbehörden für dieses Projekt zu vereinigen. Die Stadt Dresden hat einen großen Teil der Planung übernommen und sehr auf Umweltbelange geachtet, was wir begrüßen“, erklärte Clausnitzer die Verzögerung. Dennoch zeigte er sich zufrieden mit der bisherigen Entwicklung. „Wir liegen derzeit noch unterhalb unserer Kostenschätzung. 17 Baulose müssten noch ausgeschrieben werden“, sagte er.

Die Kosten für die Überleitungen werden mit rund acht Millionen Euro veranschlagt. Davon entfällt eine halbe Million Euro auf die Planung. Der Vertrag mit der Stadtentwässerung Dresden ist auf eine Laufzeit von 20 Jahren angelegt und kann danach verlängert werden.

