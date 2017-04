Baustart Bahnhofstraße bleibt ungewiss Ein Förderbescheid für den Ausbau liegt bereits vor und die Stadt Görlitz will noch dieses Jahr loslegen.

Die Bahnhofstraße soll zwischen Salomon- und Krölstraße ausgebaut werden. © Nikolai Schmidt

Die Stadt kann noch immer nicht sagen, wann der Ausbau der Bahnhofstraße zwischen Salomon- und Krölstraße beginnt. Darüber informiert Bauamtsleiter Torsten Tschage auf SZ-Nachfrage. Ein Fördermittelantrag ist bereits positiv beschieden. Für einen zweiten hat die Stadt nach eigenen Angaben alle Unterlagen im September eingereicht, dieser Bescheid fehlt aber noch. Wann er kommt, ist unklar.

Die weitere Bearbeitung durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sei von den Mittelzuweisungen und den entsprechenden Verfügungen durch die Zentrale des Amtes abhängig, sagt Tschage. Doch der Amtsleiter bleibt optimistisch: „Terminaussagen sind nicht möglich, aber wir rechnen mit einem Baubeginn in diesem Jahr.“ Die Stadt will an der Kreuzung zur Krölstraße einen Kreisverkehr errichten. Geplant sind in der Bahnhofstraße zwei Bauabschnitte: zuerst zwischen Salomon- und Krölstraße inklusive dem neuen Kreisel, danach zwischen Krölstraße und Brautwiesenplatz. (SZ/ik)

