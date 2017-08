Baustart auf Hundertwasser-Brache Die Pläne des österreichischen Künstlers scheiterten. Nun sollen an der Prießnitzstraße mehrere Gebäude errichtet werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter So sah Hundertwassers Entwurf für das Grundstück an der Ecke Bautzner/Prießnitzstraße aus. © Archiv So sah Hundertwassers Entwurf für das Grundstück an der Ecke Bautzner/Prießnitzstraße aus.

Derzeit ist das Grundstück eine Brache und wird als Parkplatz genutzt.

Die Stadt hat grünes Licht gegeben. Schon bald starten die Arbeiten an der Ecke Bautzner/Prießnitzstraße. In einem ersten Schritt will der Investor – eine Leipziger Firma, deren Name bislang unbekannt ist – ein Wohngebäude zur Straße sowie zwei Häuser im Hinterhof errichten. Auch die Einrichtung einer Arztpraxis ist geplant. Sie soll ins Vorderhaus einziehen. Mehr will die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage zu den Plänen nicht verraten. Es gibt aber noch einen weiteren Bauabschnitt, für den bisher keine Genehmigung vorliegt. Trotzdem scheint es, als würde die Brache nach jahrelangem Stillstand zum Leben erweckt.

Eigentlich sollte dort bereits seit 2001 ein Wohnhaus stehen. Das sogenannte Hohe-Haine-Haus war nach Plänen des berühmten österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser entworfen worden. Dieser verstarb zwar vor 17 Jahren, der schwäbische Investor Arthur Böhme wollte das Projekt dennoch auf dem Areal in der Dresdner Neustadt umsetzen. Er musste aber schon Ende der 90er-Jahre zugeben, dass er sich damit finanziell übernommen hatte. Denn der Bau hätte rund 35 Millionen Euro gekostet. (SZ/sag)

