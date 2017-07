Baustart auf der Kamenzer Straße Aus der Kreuzung zwischen Bloaschütz und Prischwitz wird ein Kreisverkehr. Und auch für Radfahrer tut sich was.

Zwischen Bloaschütz und Prischwitz wird ein Kreisverkehr gebaut. © Uwe Soeder

Jetzt wird es ernst, der lange angekündigte Bau des Kreisverkehrs beginnt. Am Montag rückten die Bauleute auf der Kamenzer Straße zwischen Bloaschütz und Prischwitz an. Weil die Kreuzung dort als Unfallschwerpunkt gilt, lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sie nun zum Kreisel umbauen. Damit ist eine halbseitige Straßensperrung verbunden, im Baustellenbereich regelt eine Ampel den Verkehr.

Voraussichtlich bereits ab Mittwoch wird jedoch die von der Kamenzer Straße abzweigende Straße voll gesperrt. Weder in Richtung Autobahn noch in Richtung Jannowitz wird laut Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert ein Abbiegen von der Kamenzer Straße aus möglich sein. Offiziell wird der Verkehr weiträumig umgeleitet – und zwar schon ab der B 96 in Schwarzadler bis zum Kreisverkehr Cölln, von dort zum Kreisverkehr Dreistern und über die ehemalige B 6 bis nach Göda. Ortskundige weichen sicher über näherliegende Straßen aus, um den Riesenumweg zu vermeiden. Wie lange die Vollsperrung andauert, steht noch nicht fest. Generell sollen die Bauarbeiten, die rund eine Million Euro kosten, bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Dann soll dieser Knotenpunkt nicht nur für Autofahrer sicherer sein. Bisher kam es öfter zu Unfällen, meist weil die Vorfahrt nicht beachtet wurde. Auch für Radfahrer soll sich die Situation verbessern. So entsteht parallel zur Kamenzer Straße ein rund 1,7 Kilometer langer und 2,50 Meter breiter Geh- und Radweg, der in Bloaschütz beginnt und bis zum Kreisel führen wird. Die Gemeinde Göda hatte sich zwar schon vor Jahren für eine Fortführung bis nach Prischwitz ausgesprochen. Doch das Landesamt erteilte dem eine Absage – mit der Begründung, dass von der Kreuzung aus in Richtung Kamenz deutlich weniger Verkehr herrsche als in Richtung Bautzen. (szo)

