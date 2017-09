Baustart an Zentralhaltestelle An der Kesselsdorfer Straße sollen die Arbeiten bald beginnen. Dann ändert sich vor allem für Autofahrer einiges.

So ähnlich soll die Zentralhaltestelle an der Ecke Tharandter/Kesselsdorfer Straße aussehen. Die Unterstände sollen aber größere Dächer bekommen. Im Herbst beginnen die Vorbereitungen für das Großprojekt. © Visualisierung: Inter Offive

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hatten gute Nachrichten nach den Negativschlagzeilen um den verhängten Baustopp an der Oskarstraße dringend nötig. Vor 2018 kann es am Strehlener Ende der geplanten Trasse für die Stadtbahn 2020 nicht weitergehen. Dann sollen auch am anderen Ende in Löbtau die Bagger rollen.

Noch im Herbst soll mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen werden. Dabei geht es hauptsächlich darum, die Umleitungsstrecken und Kreuzungen zu sanieren. Im Frühjahr 2018 wollen Straßenbauamt und Verkehrsbetriebe dann mit dem eigentlichen Bau der Zentralhaltestelle beginnen. „Den Zeitpunkt haben wir extra gewählt“, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Im Winter würden viele auf das Auto zurückgreifen, im Frühjahr tauschen einige dieses gegen das Fahrrad. Und für den Ausbau muss der untere Bereich der Kesselsdorfer Straße komplett gesperrt werden. Pkws rollen dann über die Werner- oder die Poststraße.

Welchen Weg die Straßenbahnen während der Bauzeit nehmen, ist indes noch nicht klar. „Wir stehen diesbezüglich vor großen Herausforderungen“, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. Denn zeitgleich werde an der Oskarstraße, auf der Augustusbrücke und in Radebeul gebaut. Bis Ende 2018 wollen die Verkehrsbetriebe in Löbtau fertig sein. „Das ist sehr ehrgeizig. Eigentlich sind wir derzeit mit solchen Aussagen verhalten“, sagt Hemmersbach und spielt damit auf den Baustopp an der Oskarstraße an. Dort hatte es einen Formfehler im Genehmigungsverfahren gegeben. Dass an der Kesselsdorfer Straße ein ähnliches Szenario droht, glaubt Staatssekretär Stefan Brangs vom Wirtschaftsministerium. „Wir gehen davon aus, dass das ein Einzelfall war und hoffen, dass es ein Einzelfall bleibt.“ Sollten die Arbeiten Ende 2018 fertig sein, ist die Kreuzung wohl kaum wiederzuerkennen.

Die Haltestelle wird barrierefrei umgebaut und erweitert, die Fahrbahn saniert und die Gleise erneuert. Zudem werden Ampeln aufgestellt – für die Sicherheit der Fußgänger. Den Autoverkehr müssen die dann aber ohnehin nicht mehr fürchten. Denn nach dem Bau der Zentralhaltestelle wird die Löbtauer Kreuzung autofrei. Rund zehn Millionen werden in die Arbeiten investiert. Am Freitagnachmittag hatte die Landesdirektion Sachsen insgesamt rund drei Millionen Euro Fördermittel an Stadt und Verkehrsbetriebe überreicht.

zur Startseite