Baustart an Schule verschiebt sich Noch vor dem Winter sollte das Sebnitzer Gymnasium eine neue Heizung bekommen. Doch das Geld kommt zu spät.

Erst die Ankündigung, nun der Rückzieher. Vor zwei Wochen verkündete die Sebnitzer Stadtverwaltung, dass am Goethe-Gymnasium noch in diesem Jahr ein modernes Blockheizkraftwerk in Betrieb gehen sollte. Das muss jetzt warten. Die geplanten Baumaßnahmen können doch erst 2017 umgesetzt werden, erklärt die Stadt. Der Grund ist eine verspätete Auszahlung der Fördermittel durch den Freistaat.

Die neue Heizungsanlage sowie die Umrüstung der Beleuchtung auf Gängen und Fluren wird über das Investprogramm „Brücken in die Zukunft“ finanziert. Anfang September hatte Sebnitz den Bescheid bekommen, dass alle beantragten Maßnahmen bewilligt sind. Als Erstes stand die Heizungsumstellung für die beiden Schulgebäude auf der Weberstraße auf dem Plan, die noch vor dem Wintereinbruch 2016 über die Bühne gehen sollte.

Doch die Fördermittel würden nach Aussage des Landes und des Landkreises nun doch erst 2017 fließen, erklärt das Sebnitzer Rathaus. Im städtischen Haushalt waren diese bereits für 2016 einkalkuliert. Es fehlen damit rund 330 000 Euro an geplanten Einnahmen im laufenden Jahr.

Das Blockheizkraftwerk soll nun 2017 eingebaut werden. Mit der Anlage, die gleichzeitig Wärme und Strom produziert, lassen sich laut einer Studie jährlich rund 25 000 Euro an Betriebskosten einsparen. Daneben sollen im Rahmen einer energetischen Sanierung die Flure und Treppenhäuser der beiden Schulgebäude sowie die Turnhalle mit modernen, sparsamen LED-Lampen ausgestattet werden.

Insgesamt stecken für Sebnitz 1,04 Millionen Euro in dem Investpaket. Mit Geld daraus will die Stadt außerdem ihre Kindertagesstätten aufmöbeln und die Turnhalle der Knöchel-Oberschule sanieren. Dies war von vornherein für 2017 vorgesehen. Im Jahr 2018 ist dann neuer Kunstrasen für das Waldstadion an der Reihe.

