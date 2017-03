Baustart an der Schulstraße In Großdubrau rücken noch in diesem Monat die Bauleute an. Das ist dringend nötig.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats zur Vergabe der Bauarbeiten kann es an der Schulstraße und dem Parkplatz am Schulgelände noch in diesem Monat losgehen. Bauen wird die Firma SLB Bautzen mit Sitz in Litten in der Gemeinde Kubschütz.

Vor allem früh vor dem Schulanfang an der staatlichen Grund- und der freien Mittelschule ist der Verkehr kaum zu bewältigen in der Schulstraße. Denn die ist zu eng. Im ersten Teil können sich kaum zwei Autos begegnen, geschweige denn ein Pkw und ein Lkw. Das Planungsbüro Panse aus Bautzen hatte den Auftrag, eine Studie zur Veränderung zu schaffen. Der erste Teil der Straße wird nun verbreitert. Ab der Sporthalle wird die Straße dann zur Einbahnstraße mit einer Breite von 3,50 Meter. Somit würde noch Platz für einige Längsparkplätze entstehen. Die als Parkplatz genutzte Fläche soll mit der neuen Planung zu einem ordentlichen Parkplatz ausgebaut werden. 35 Stellflächen sind vorgesehen. Das Vorhaben kostet etwa 226 000 Euro, wovon aus zwei Programmen die Straße mit 70 Prozent und der Parkplatz mit 75 Prozent gefördert werden. (SZ/kf)

