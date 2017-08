Baustart an der S 88 noch in diesem Jahr Die Staatsstraße soll in vier Abschnitten flutsicher umgebaut werden. Ein Teilstück hat dabei höchste Priorität.

Noch ist die Straße wie eine Wand. Doch an der S 88 bei Kreinitz sollen künftig drei Brückenbauten für den Durchlass des Wassers im Falle einer Flut sorgen. © Sebastian Schultz

Der Bauauftrag für den Neubau eines Teilstücks der Staatsstraße 88 soll noch in diesem Jahr erteilt werden. Das erklärte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Isabel Siebert auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Konkret geht es dabei um den Abschnitt zwischen den Ortszufahrten nach Kreinitz.

Der dortige Bogen der Staatsstraße soll künftig hochgesetzt werden, damit sich das Wasser im Fall einer erneuten Flut nicht mehr aufstaut, sondern abfließen kann. Dafür sollen laut Isabel Siebert drei neue Brückenbauwerke entstehen. Zugleich soll der dazugehörige Straßenabschnitt inklusive der Zufahrten nach Kreinitz erneuert werden. Damit werde dieser Abschnitt unabhängig von der formalen Genehmigung der Gesamtkonzeption vorgezogen behandelt. Denn grundsätzlich sind noch weitere Maßnahmen an der S 88 geplant.

Die Planung ist in insgesamt vier Abschnitte unterteilt, erklärt Isabell Siebert. Der erste Bauabschnitt umfasst demnach die Strecke bis zum geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung von Hauptstraße und Abendrothstraße nahe des Zeithainer Rathauses. Ein zweiter Abschnitt ist an der S 88 auf Höhe des Ortes Gohlis geplant und der Letzte betrifft die Zufahrt nach Jacobsthal. Die Voruntersuchungen zu diesen drei Abschnitten werden derzeit angepasst, präzisiert und voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen, kündigt Isabel Siebert an.

Über den weiteren Zeitplan und einen Baubeginn an diesen Abschnitten ist darüber hinaus noch nichts bekannt. Die Lasuv-Sprecherin stellte jedoch in Aussicht, dass für die Maßnahmen kein langwieriges Planfeststellungsverfahren notwendig sei. „Es kann auch Baurecht ohne Planfeststellung erteilt werden, wenn alle Fragen einvernehmlich geklärt werden. Ob ein Planfeststellungsverfahren nötig wird, entscheidet sich immer erst im Laufe der Klärung aller Einzelbelange.“

Für die Anwohner, die Verwaltung und die Bürgerinitiativen, die sich vor Ort mit dem Thema Hochwasser beschäftigen, dürften das insgesamt gute Nachrichten sein. „Für Zeithain hat die S 88 Priorität vor der B 169“, hatte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) erst in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekräftigt. Er sei froh, dass die Ämter das erkannt haben und bereits an der Umsetzung arbeiten. Allerdings seien ihm bislang keine offiziellen Planungen bekannt, während des Runden Tisches habe er vom Lasuv lediglich einen kurzen Einblick erhalten. Ihm sei dabei zugesagt worden, dass die Planungsunterlagen noch in diesem Jahr der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat zur Diskussion vorgelegt werden.

Ähnlich äußerte sich die Bürgerinitiative Lebenswerte Elbaue in einer Veröffentlichung. „Ich denke, ein großer Erfolg unseres Wirkens, unserer Geduld und ein erster Schritt in die richtige Richtung“, erklärte der Vorsitzende der Initiative Dieter Wamser. Die Aufgabe von ihm und seinen Mitstreitern sei es nun, die Planungen intensiv zu begleiten, „damit die Bauwerke an der richtigen Stelle errichtet werden und eine optimale Durchlassfähigkeit zulassen.“

