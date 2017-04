Baustart an der Eisenbahnbrücke Die Baustelle an der Tongasse in Zittau wurde errichtet. Sie bringt Sperrungen bis Ende des Jahres.

Symbolbild.

Am Montag haben die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über die Tongasse in Zittau angefangen. Diese werden laut einer Pressemeldung der Deutschen Bahn bis Ende Dezember andauern. Die laut Bahn Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Brücke soll durch ein dreigleisiges Stahlbetonbauwerk ersetzt werden. Daher wurden am Montag Versorgungsleitungen verlegt, das Gelände vorbereitet und die Baustelle errichtet.

Die Bergstraße im Bereich der Brücke wird während der gesamten Bauzeit, also Ende April bis Ende November, voll gesperrt. Die Eisenbahnstraße wird im Bereich der Einmündung der Bergstraße von Anfang Mai bis Ende November halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Zusätzlich muss laut Bahn Ende Mai bis Anfang Juni die Eisenbahnstraße voll gesperrt werden, um die Trinkwasser- und die Abwasserleitung zu verlegen. In einer Vollsperrung des Bahnhofs Zittau von Mitte August bis Mitte November sind dann die Modernisierungsarbeiten an Gleisanlagen und Bahnsteigen im Bahnhof vorgesehen. (SZ)

