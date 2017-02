Baustart an den Hammerteichen Die beiden Gewässer werden unter anderem entschlammt. Wegen eines Tieres müssen die Arbeiter aber eine Pause einlegen.

Der Große und Kleine Hammerteich an der Ecke Zöllmener Straße/Pesterwitzer Straße in Freital-Wurgwitz wird in den kommenden Wochen zur Baustelle. Der Grund: Die Stadt lässt dort Hochwasserschäden beseitigen. Das Vorhaben, das jetzt begonnen hat, kostet 370 000 Euro und wird komplett vom Freistaat finanziert. 2015 und 2016 wurden damit außerdem bereits kleinere Arbeiten bezahlt.

Geplant ist, beide Hammerteiche unter anderem zu entschlammen und die Uferböschungen instand zu setzen. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, werden die Bauarbeiten von einem Umweltschutzbüro begleitet. „So ist sichergestellt, dass es bei der Bauausführung so wenig wie möglich negative Auswirkungen auf die vorherrschende Flora und Fauna gibt“, so Weigel. „Beispielsweise sind bereits Amphibienzäune aufgestellt und geschützte Arten abgefangen und an geeigneter Stelle wieder ausgesetzt sowie Ausgleichslebensräume für die geschützten Arten hergestellt worden.“ Damit die Bauarbeiter pünktlich starten können, wurde der Große Hammerteich bereits im November abgefischt und abgelassen.

Das Vorhaben unterteilt sich in zwei Bauphasen. In der ersten werden zunächst die Schäden am Großen Hammerteich beseitigt. Die Arbeiten sollen Ende März abgeschlossen sein. In einer zweiten Bauphase – beginnend im Mai bis voraussichtlich Ende Juni – werden die Hochwasserschäden am Kleinen Hammerteich beseitigt.

Die Arbeiten müssen deshalb vom April bis einschließlich Mai unterbrochen werden, weil am Großen und Kleinen Hammerteich geschützte Zauneidechsen leben. Sie werden in den rund zwei Monaten Pause geborgen und umgesiedelt.

