Baustart an alter Schule wird vorbereitet Mitte April soll die Sanierung und der Umbau der ehemaligen Cunnersdorfer Schule losgehen.

Etliche Bauaufträge für den Umbau der ehemaligen Schule in Cunnersdorf wurden vergeben. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Gemeinderat Bannewitz hat in seiner Sitzung am Dienstagabend ein ganzes Paket an Bauaufträgen für den Umbau der ehemaligen Cunnersdorfer Schule vergeben. Dabei geht es um den Gerüstbau, Abbruch, Zimmererarbeiten, die Dachdeckung, Arbeiten am Rohbau und Tischlerarbeiten. Start für Sanierung und Umbau des Gebäudes ist Mitte April. In einer Einwohnerversammlung am 6. April soll darüber informiert werden, wie die Gemeinde sich das Projekt vorstellt.

Geplant ist, in dem Haus ein Wohnprojekt für Jugendliche einzurichten. Es wird ein Heim für insgesamt 15 junge Menschen deutscher und ausländischer Herkunft, die ohne Eltern aufwachsen. Bannewitz investiert mehr als 800 000 Euro in das Vorhaben, wobei rund 600 000 Euro aus Fördertöpfen stammen. Bereits im Herbst soll die alte Schule bezugsfertig sein. Betrieben werden soll es von der Integrationsgesellschaft Sachsen. (hey)

zur Startseite