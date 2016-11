Baustart an alter Möbelfabrik

Die ehemalige Möbelfabrik in der Fichtestraße in Freital-Potschappel wird saniert. Vor Kurzem haben die Bauarbeiten dafür begonnen. Ein Teil des Daches des Industriebaus ist nun schon neu gedeckt. Außerdem wurde begonnen, Wärmedämmung an die Fassade anzubringen.

Nach einem Beschluss des Stadtrates war die städtische Immobilie Anfang dieses Jahres an den Unternehmer Karsten Tobias für 170 000 Euro verkauft worden. Der Freitaler, der auch das ehemalige Capitol-Kino zu Physiotherapie, Sanitätshaus und Schulungszentrum umbaut, will die Möbelfabrik sanieren und dort Büroräume errichten, wie es damals hieß. Zuvor hatte die Stadt das Gebäude der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz (GVS) angeboten. Die kreiseigene Firma ist mit der Unterbringung von Asylbewerbern beauftragt. Die GVS teilte der Stadt aber mit, dass das Haus für die Unterbringung von Asylbewerbern ungeeignet ist. Die Stadt prüfte das Haus daraufhin noch einmal selbst, musste aber feststellen, dass ein Umbau zu teuer wäre.

Zu den Details der nun gestarteten Sanierungsarbeiten wollte sich Karsten Tobias noch nicht äußern. (SZ/win)

