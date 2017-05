Baustart am Wettiner Platz Nach langem Planen und zähen Verhandlungen sind die Bauarbeiten endlich losgegangen. Nicht alle Löbauer waren darüber erfreut.

Baggerfahrer Tommy Bundesmann reißt den Wettiner-Brunnen in Löbau ab. © Bernd Gärtner

Nach langem Planen und zähen Verhandlungen rund ums Geld ist es am Mittwoch endlich losgegangen: Die Sanierung des Brunnens am Wettiner Platz in Löbau. Schon seit Jahren ist aus dem denkmalgeschützten Brunnen kein Wasser mehr gesprudelt. Zum Tag der Sachsen im September soll sich das ändern.

Bis dahin wird nicht nur die alte Brunnenanlage komplett erneuert, sondern auch das Areal rings herum, getreu dem historischen Vorbild. Insgesamt werden Sanierung und Neugestaltung 300 000 Euro kosten. Zu den Vorarbeiten zählten die Baumfällungen am Wettiner Platz im Februar. Bei einigen Löbauern hat das für Unmut gesorgt. (SZ)

zur Startseite