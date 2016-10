Baustart am Wettiner Platz Gegenüber vom Kulturkraftwerk und entlang der Schweriner Straße sollen Wohnungen und ein Hotel alte Lücken schließen.

Die Brache an der Schweriner Straße gegenüber dem Kraftwerk Mitte wird derzeit für einen Neubau vorbereitet. So werden Büsche zurückgeschnitten und das Holz abtransportiert. © René Meinig

Als Gründerhauszeile einst gebaut, im Zweiten Weltkrieg zerstört, mit Wohnblöcken zu DDR-Zeiten wieder geschlossen, vor gut zehn Jahren aber erneut abgerissen. Die Schweriner Straße hat kurz vor dem Wettiner Platz eine klaffende Wunde, die nicht verheilt. Doch jetzt soll sie wieder verarztet werden. Das Hamburger Unternehmen Revitalis Real Estate will dort in zwei Jahren ein Wohnquartier mit einem Hotel errichtet haben.

Die ersten Tätigkeiten gibt es bereits zu sehen. Das 7 800 Quadratmeter große Grundstück ist mittlerweile umzäunt. Die Bauleute sind angerückt. Erste Gruben haben sie bereits ausgehoben. Die Arbeiter haben begonnen, die neuen Leitungen der Versorgungsträger zu verlegen, erklärt Revitalis-Sprecherin Svea Hoffmann. Das Baufeld werde außerdem vom Mutterboden beräumt. Wo es notwendig ist, werden die Büsche auf dem Areal zurückgeschnitten. Was zudem an alten Mauerresten noch vorhanden ist, wird abgebrochen. Doch das sind alles Vorbereitungen für den eigentlichen Neubau, der demnächst beginnen soll. Geplant ist ein siebengeschossiger Riegel, der an der Schweriner Straße verläuft und auf den Wettiner Platz abknickt.

Auffällig sollen die unterschiedlichen Fassaden sein und die verschiedenen Dachgauben. Durch das Aussehen will Revitalis trotz moderner Ausführung des Neubaus an den früheren Gründungszeitcharakter erinnern.

Der gesamte Komplex wird auf knapp 14 000 Quadratmetern Fläche an der Schweriner Straße 169 Wohnungen erhalten. Zum Wettiner Platz hin entsteht ein Hotel mit individueller Gestaltung und 126 Gästezimmern. Interessant dürfte die Herberge für Gäste des neuen Kulturkraftwerkes werden, das gegenüber Mitte Dezember eröffnet, derzeit richten sich Staatsoperette und Theater Junge Generation ein. Abgerundet wird die Seite am Wettiner Platz durch Läden, die ins Erdgeschoss einziehen sollen. Welche genau, steht noch nicht fest. Denkbar ist auch ein Café. Unter dem Gebäude wird es eine Tiefgarage mit über 150 Plätzen geben.

Ergänzt wird die Wohn- und Hotelanlage durch drei einzeln stehende Häuser im Hinterhof, der durch den Neubau entstehen wird. (mit SZ/sr)

