Baustart am Vereinshaus geplant Zunächst werden die Toiletten, die Garderoben und der Versammlungsraum errichtet.

Am Dorfgemeinschaftshaus in Leppersdorf sollen im 3. Quartal die Arbeiten beginnen. © Willem Darrelmann

Die Gemeinde Wachau hält an dem Ziel fest, noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten zum neuen Dorfgemeinschaftshaus im Dreiseithof an der Alten Hauptstraße in Leppersdorf zu beginnen. Das sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). „Ich rechne damit, dass wir im dritten Quartal beginnen können.“

Nach seinen Angaben wird mit der Errichtung des Versammlungsraums und dem Teil der Scheune, in der Toiletten und Garderobe untergebracht werden sollen, begonnen. Dafür ist auch die Finanzierung geklärt und die Fördergelder sind fest zugesagt. Die Wachauer Bauamtsleiterin Ines Heinze hatte auf der vergangenen Sitzung des Gemeinderates darauf hingewiesen, dass die Anschlussförderung hingegen noch nicht gewährleistet ist. Sie wird für den Teil des Dreiseithofes benötigt, in dem die Fahrzeuge des Bauhofes untergebracht werden sollen. Dabei handelt es sich um den rechten Teil der Scheune. „Wir bemühen uns, auch die Anschlussfinanzierung hinzubekommen. Dafür bleibt noch ausreichend Zeit. Der Festsaal, die WC‘s und die Garderoben können wie geplant entstehen“, sagte der Bürgermeister. – Im Februar hatte der Gemeinderat der Ausgabe in Höhe von rund einer halben Million Euro zugestimmt. Das ist der Anteil von Wachau an dem Projekt. Der erste Abschnitt des Gebäudes soll 770 000 Euro kosten. Insgesamt rechnet Wachau mit rund 1,4 Millionen Euro für das Vorhaben. Nach den vorliegenden Plänen bleibt das hintere Quergebäude des Dreiseithofes an der Alten Hauptstraße äußerlich unangetastet. Im linken Teil dieses Gebäudes sollen Sanitärräume, Garderobe und Bibliothek eingerichtet werden.

Der wichtigste Raum des Vereinszentrums, der Saal, zieht in einen Neubau auf der linken Seite des Dreiseithofes. Besucher haben sowohl Zugang von der Alten Hauptstraße als auch von der Rückseite von der Lichtenberger Straße her. Dort werden 15 Parkplätze errichtet. (SZ/td)

