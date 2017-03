Baustart am Schliebenkreisel Am kommenden Mittwoch gehen die Arbeiten an dem Bautzener Kreisverkehr weiter. Das bringt Ampeln und Umleitungen.

Ab nächsten Mittwoch wird am Schliebenkreisel in Bautzen wieder gebaut. © Uwe Soeder

Am nächsten Mittwoch wird es ernst am Kreisverkehr an der Bautzener Schliebenstraße. Die Bauarbeiten am Kreisverkehr gehen nach Winterpause weiter. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Für Autofahrer bringt das analog zum letzten Jahr Ampeln und Umleitungen. Stadteinwärts ist die Schliebenstraße für sie gesperrt. Hier dürfen ab Mittwoch nur noch Busse des ÖPNV rollen. Für alle anderen gilt die Umleitung über die Westtangente sowie die Dresdener Straße. Stadtauswärts ist die Schliebenstraße weiterhin befahrbar. Der Verkehr in beziehungsweise aus Richtung Bischofswerda wird mithilfe einer Ampel geregelt.

Da sich die Arbeiten zunächst auf die Nebenanlagen im südlichen Teil konzentrieren, bleibt die Dresdener Straße in Richtung Neustädter Straße/Heilige-Geist-Brücke voll gesperrt. Der Bau des Kreisverkehr kostet 1,075 Millionen Euro. Der Stadtrat hatte zu Monatsbeginn Mehrkosten in Höhe von 75 000 Euro mehrheitlich zugestimmt. Fast 700 000 Euro kommen aus Fördertöpfen des Landes. Im Mai soll der Schliebenkreisel fertig sein. (szo)

zur Startseite