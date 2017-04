Baustart am Sachsenhof Der Gemeinderat Klingenberg vergibt Arbeiten für Wohnungssanierung. Nicht ohne Protest.

Der erste Wohnblock „Am Sachsenhof“ in Klingenberg wird derzeit bereits entkernt. Bis Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Dann folgen nach und nach die weiteren Wohnblöcke. © Egbert Kamprath

Das größte Bauvorhaben für die Gemeinde Klingenberg in diesem Jahr – die Sanierung des ersten Mehrfamilienhauses „Am Sachsenhof“ im Ortsteil Klingenberg – ist gestartet. Der Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Dienstagabend nun die meisten Gewerke vergeben, allerdings nicht ohne Protest. Die Gebäude „Am Sachsenhof“ sind etwa 30 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. Die Wohnungen sollen modern und auf die heutigen Wohnansprüche ausgerichtet werden. Damit will die Gemeinde Wohnungsangebote in einem Ortsteil schaffen, in dem es eine gute Infrastruktur gibt. Die weiteren drei Häuser sollen dann Jahr für Jahr saniert werden. Die Mieter im ersten Haus sind ausgezogen – in von der Gemeinde angebotene Ersatzwohnungen.

Die Sanierung des ersten Mietsgebäudes wurde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,96 Millionen Euro veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse belaufen sich nun auf 1,67 Millionen Euro, informierte Bürgermeister Torsten Schreckenbach die Gemeinderatsmitglieder. „Wir liegen ein ganzes Stück drunter“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. „Damit haben wir erst einmal Planungssicherheit.“

Gebäude wird entkernt

Derzeit laufen bereits erste Abrissarbeiten, das Gebäude werde nach und nach entkernt, so Schreckenbach weiter. Die Gewerke sollen dann nahtlos folgen, bis Jahresende soll die Sanierung abgeschlossen sein. Gunter Göbel (CDU) fragte, wie eine längere Lebenszeit erreicht werden könne. Schließlich sei das Objekt ja erst vor 20 Jahren saniert worden und jetzt schon nicht mehr bewohnbar. Besonders wichtig seien ihm dabei Fenster und Fassade.

Die kurze Lebensdauer gehe auf die Bauweise der Gebäude zurück, erklärte Schreckenbach. „Die Fenster haben wir allumfassend ausgeschrieben“, antwortete Bauamtsleiter Rolf Anke. „Wir sind entsprechend der Vergaberichtlinien vorgegangen.“ Damit seien entsprechende Qualitätsstandards vorgegeben. „Außerdem werden wir bei der Ausführung hinterher sein“, versicherte Anke. Die Bandbreite der eingegangenen Angebote sei sehr unterschiedlich. Zum Teil war die Beteiligung hoch, sagte Anke. In manchen Bereichen liegen die Angebote unter dem angenommenen Preis, zum Teil darüber. Mehrheitlich vergaben die Gemeinderäte die verschiedenen Gewerke wie etwa Rohbauarbeiten, Stahlbau sowie Tischler- und Verglasungsarbeiten jeweils an den wirtschaftlichsten Bieter.

Einige Gemeinderäte äußerten aber ihren Unmut darüber, dass die Arbeiten nicht an örtliche Firmen vergeben werden können, die mit ihrem Angebot zum Teil nicht weit entfernt vom wirtschaftlichsten Bieter lagen. „Damit schwächen wir unsere eigenen Betriebe“, sagte etwa Tom Hänel (CDU). So sei nun mal das sächsische Vergabegesetz, erklärte Schreckenbach daraufhin. „Da gibt es keinen Spielraum.“

