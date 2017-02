Baustart am Rossplatz Der historische Ortskern von Ottendorf wird neu gestaltet. Dabei entsteht ein modernes Wohnhaus. Noch sind Wohnungen frei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf dem Rossplatz in Ottendorf-Okrilla gehen die Baumaßnahmen los. Bis September könnte die Hülle des modernen Wohnhauses bereits stehen. © Thorsten Eckert Auf dem Rossplatz in Ottendorf-Okrilla gehen die Baumaßnahmen los. Bis September könnte die Hülle des modernen Wohnhauses bereits stehen.

Die Visualisierung zeigt, wie das erste Haus am Rossplatz einmal aussehen soll. Verläuft alles nach Plan, ist das Wohnprojekt im Sommer 2018 fertig.

Nachdem das Wohnungsprojekt am Rossplatz so einige Hürden nehmen musste, um letztendlich tatsächlich realisiert werden zu können, geht es nun Schlag auf Schlag. Die ersten Bauzäune stehen bereits, kleine Baggerarbeiten sind schon erledigt. In der kommenden Woche soll es auf dem Areal dann richtig losgehen. Der Rohbau des modernen Wohnhauses könnte im September stehen, die Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant. Das teilte Lutz Herrmann, Chef der Ottendorfer Wohnungsgenossenschaft, der das Projekt im Ortskern der Großgemeinde realisieren lässt, auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung mit.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Genossenschaft die ersten Wohnungen zur Vermietung angeboten. Einige künftige Mieter haben sich ihre Wohnung bereits gesichert, doch viele sind noch frei. „Das Problem ist, dass niemand eine Wohnung mietet, ohne sie gesehen zu haben“, berichtet Lutz Herrmann. Man kaufe ja auch kein Auto, ohne eine Probefahrt zu machen. Deswegen wolle er Anfang des nächsten Jahres, die Vermietung noch einmal intensiv vorantreiben. Denn dann steht der Rohbau und Interessenten können sich einen ersten Eindruck von dem Wohnhaus verschaffen. Grundsätzlich entstehen in dem Haus elf Wohnungen. Diese werden mit großen Balkonen versehen, die zur Südseite ausgerichtet sind. Die zentrale Lage bietet künftigen Mietern kurze Wege zum Einkaufen, zum Zug oder zu verschiedenen Ärzten.

Das Angebot am Rossplatz reicht von barrierefreien Zweiraumwohnungen bis hin zu einer großen Fünfraumwohnung mit zwei Balkonen und ca. 128 Quadratmetern Wohnfläche. Mit der Gestaltung des Gebäudes hat die Wohnungsgenossenschaft den Architekten Kelf Treuner beauftragt, der seine Fähigkeiten unter anderem beim Hotel Bülow Palais in Dresden unter Beweis gestellt hat. Angedacht ist zudem ein Konzept des generationsübergreifenden Wohnens. So werden die kleineren Wohnungen eigens auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet. Die großen Wohnungen in der dritten Etage unterm Dach sind für Familien vorgesehen.

Nach dem ersten Bauabschnitt soll nach derzeitigen Planungen ein weiteres Haus am Rossplatz folgen. Hier entstehen 13 Wohnungen. Einen Zeitplan für dieses Vorhaben gibt es aber noch nicht, da der Wohnbau-Chef erst einmal abwarten will, wie das erste Wohnhaus grundsätzlich angenommen wird.

Einfach hatte es Lutz Herrmann mit seinem Projekt am Rossplatz nie. Denn allen voran die Anwohner und der Ottendorfer Ortschaftsrat hatten den Bau der geplanten Häuser stets kritisch betrachtet. Im Fokus der Kritik stand allen voran die Höhe der Gebäude und wie sich diese in den historischen Ortskern der Gemeinde einfügen sollen. Als der Gemeinderat endlich grünes Licht gab, kam das nächste Problem in Form einer gerichtlichen Klage auf den Chef der Wohnungsgenossenschaft zu. Ein Nachbar hatte Bedenken, was den Hochwasserschutz seines eigenen Grundstückes betrifft, wenn die Häuser am Rossplatz entstehen. Doch die Wohnungsgenossenschaft und der Kläger konnten sich einigen, sodass der Realisierung des Projektes nun nichts mehr im Wege steht. In den kommenden Monaten können die Ottendorfer also nach und nach beobachten, wie an ihrem Rossplatz gewerkelt wird, um neuen Wohnraum zu schaffen.

