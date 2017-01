Gut zu wissen Baustart am Rittergut in drei Wochen Die Kriebsteiner Straße wird bis zur Talsperre voll gesperrt. Pläne wurden nochmals geändert. Das werden Touristen spüren.

Die Kreisstraße zwischen dem Rittergut und dem Großparkplatz an der Talsperre in Kriebstein wird in diesem Jahr ausgebaut. Ab dem 15. Februar wird die Trasse gesperrt. Es erfolgen zunächst Baumfällarbeiten. © Archiv/André Braun

Lange hat sich die Planung hingezogen, nun kann es endlich losgehen: Die Kreisstraße zwischen dem Rittergut und dem Großparkplatz an der Talsperre in Kriebstein wird in diesem Jahr ausgebaut. „Für den 15. Februar ist der Baubeginn vorgesehen. Es werden zunächst Bäume gefällt und die Straße gesperrt“, erklärte Kreissprecher André Kaiser. Am Mittwochmorgen hat es eine Bauanlaufberatung gegeben, bei der grundlegende Abläufe besprochen wurden.

Es gibt zwei Teilabschnitte, die getrennt und nacheinander unter Vollsperrung komplett gebaut werden: zunächst vom Rittergut bis zum Parkplatz, anschließend die Kreuzung vor dem Parkplatz. „Es wird eine Umfahrung hergerichtet, damit der Parkplatz immer erreichbar ist“, so Kaiser.

Das ist vor allem Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbands Kriebsteintalsperre, wichtig gewesen. „Die Arbeiten werden am Burgberg beginnen. Der Kreuzungsbereich wird zuletzt gebaut. Ursprünglich war es andersherum geplant. Das wäre für uns eine Katastrophe gewesen.“ Dies hätte bedeutet, während der gesamten Saison alle mit dem Auto anreisenden Gäste über eine Baustraße zum Parkplatz zu führen, erklärte er. Die Baustraße solle 3,50 Meter breit sein und asphaltiert werden. „Das ist gut, damit die Busse bequem in Richtung Burg gelangen“, so Caro.

Wie er sagte, würden die Bauarbeiten dennoch Einschränkungen mit sich bringen. „Die Zufahrt aus Richtung Waldheim und Ehrenberg ist komplett abgeschnitten. Deshalb muss bereits am Ortseingang Rossau ein Schild aufgestellt werden, das darauf hinweist.“ Wie stark der Individualverkehr von den Arbeiten beeinflusst wird, werde sich erst zeigen. „Ich hoffe, dass die Besucher uns treu bleiben“, sagte er. Die offizielle Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein ist Karfreitag, 14. April. „Wenn das Wetter es zulässt, werden wir bereits am 1. April mit der Schifffahrt beginnen“, erklärte Caro.

Großräumige Umleitung

Laut Kreissprecher André Kaiser wird es eine großräumige Umleitung gehen. Diese führe über die S 200 – B 175 – Hartha – S 36 und Waldheim nach Kriebstein. „Die Talsperre ist aus Richtung Höfchen bis zum Parkplatz Kriebstein immer erreichbar“, erklärte er.

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) ist zufrieden mit dem Vororttermin. Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass es eine Einwohnerversammlung geben soll. Das sei seitens der Verantwortlichen befürwortet worden. „Sie wird wahrscheinlich Anfang März sein, wenn die Firma die Pläne fertig erarbeitet hat“, sagte sie auf DA-Nachfrage.

Den aktuellen Zustand der Fahrbahn bezeichnet André Kaiser als unzureichend. Zudem bestehe die Notwendigkeit eines Gehweges zwischen dem Parkplatz und der Burg Kriebstein. „Aufgrund der großen regionalen touristischen Bedeutung durch Burg und Talsperre soll eine zeitgemäße Infrastruktur geschaffen werden“, sagte er. Es erfolgt ein grundhafter Straßenausbau auf einer Länge von 730 Metern. Das Bauende sei für den 30. April 2018 vorgesehen. „Wir hoffen, dass es schneller geht. Dies hängt von der Witterung ab“, sagte er.

Der Freistaat fördert das 1,3 Millionen Euro teure Projekt zu 90 Prozent. Ein entsprechender Fördermittelbescheid war Anfang November 2016 im Landratsamt eingegangen. Die Kosten für den Gehwegbau trägt die Gemeinde Kriebstein. Sie betragen reichlich 211 000 Euro. Ausführen wird sie die Firma Walter Straßenbau KG aus Etzdorf. Einen entsprechenden Beschluss hatten die Gemeinderäte am Montagabend gefasst.

Planung für Burgberg dauert an

„Für den eigentlichen Burgberg laufen die Planungen. Nächstes Jahr wollen wir ins Planfeststellungsverfahren gehen – mit dem Ziel 2018 mit dem Bauen beginnen zu können und somit nahtlos an die Maßnahme anzuschließen“, erklärte Kreissprecher André Kaiser.

