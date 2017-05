Baustart am Regenbogen Der Bau der neuen Kita in Weißwasser hat begonnen. Im November 2018 sollen die Arbeiten beendet sein.

Schaufeln für die neue Kita: Leiterin Stephanie Grünler (Dritte von rechts) und Oberbürgermeister Thorsten Pötzsch beim ersten Spatenstich an der Lutherstraße. © Joachim Rehle

Seit Freitag wird nun auch offiziell an der neuen Kita „Regenbogen“ in Weißwasser gebaut. Unser Fotograf hat unter anderem Kita-Leiterin Stephanie Grünler (Dritte von rechts) und Oberbürgermeister Thorsten Pötzsch beim ersten Spatenstich an der Lutherstraße beobachtet. Planiert wird auf dem Gelände bereits seit einer Woche, am 9. November 2018 soll der Neubau übergeben werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf über vier Millionen Euro. Es entsteht ein eingeschossiger Bau mit neun Gruppenräumen.

Foto: Joachim Rehle

