Baustart am Mädelgraben Im neuen Wohngebiet in Pirna-Cunnersdorf entstehen die ersten Häuser. Ganz preiswert ist das nicht.

Christian Flörke (l.) und Katrin Tepper von der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna gaben am Dienstag den offiziellen Baustart im neuen Wohngebiet „Mädelgraben“ in Cunnersdorf bekannt. Das Haus eines Dresdner Ehepaares hinter den beiden wird als erstes fertig. Hinten rechts sind die Hochhäuser vom Sonnenstein zu sehen. © Norbert Millauer

Pirna. Bauarbeiter haben terracottafarbene Steine zu Wänden aufgeschichtet, obenauf ruht der Dachstuhl, bereits versehen mit den ersten Schutzbahnen und Leisten für die Ziegel. Beinahe minütlich wächst das neue Zuhause eines Dresdner Ehepaares in Pirna. Kommen die Fachleute weiter so rasch voran, ist das eingeschossige Eigenheim im Bungalowstil auf dem Grundstück Nummer 21 das erste, das im Wohngebiet „Mädelgraben“ an der Grenze zwischen dem Sonnenstein und Cunnersdorf fertig wird. Auch ringsum wird gewerkelt, auf dem Grundstück gegenüber ist die Bodenplatte fertig, auf einem anderen stehen schon zwei Garagen, ein viertes wird gerade vermessen. All diese Arbeiten markieren den offiziellen Baustart in dem neuen Wohngebiet von Pirna.

Seit Frühjahr dieses Jahres hat die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) das Gelände einer früheren Kirschplantage erschließen lassen. Entlang der Sackgasse „Plantagenweg“ und der Ringstraße „Blütenweg“ gibt es insgesamt 36 Bauplätze, 30 für Einfamilien-, sieben für Mehrfamilienhäuser. Von den 30 Eigenheim-Grundstücken sind inzwischen zehn verkauft, vier weitere Verträge werden laut SEP noch bis Jahresende beurkundet, sieben weitere Grundstücke sind reserviert. Ziel ist es, bis Ende 2018 alle Bauplätze zu belegen. „Wir sind erst von einem längeren Zeitraum ausgegangen, aber offensichtlich entwickelt sich das Gebiet ähnlich schnell wie die Vogelwiese in Copitz“, resümiert SEP-Geschäftsführer Christian Flörke.

Die Altersstruktur ist allerdings gemischter. Die SEP verzeichnet am Mädelgraben eine enorme Nachfrage nach den kleineren, eingeschossigen Bungalowtypen, hauptsächlich von älteren Ehepaaren, die sich einen Altersruhesitz bauen wollen. Und auch die Herkunft ist anders: Bauten auf der Vogelwiese noch überwiegend Pirnaer und Häuslebauer aus der Region, sehnen sich hier nun mehr Großstädter nach Ruhe. Sieben der zehn bislang verkauften Grundstücke haben sich Dresdner gesichert.

Zusätzlich gibt es in dem Wohngebiet sieben Grundstücke für Mehrfamilienhäuser. Ursprünglich waren es nur fünf, die SEP gab aber noch zwei weitere Bauplätze für größere Gebäude frei, weil sich laut Flörke die zunächst für Doppelhaushälften vorgesehenen Bauplätze nur schwer vermarkten lassen. Sämtliche Mehrfamilienhaus-Grundstücke gehen an einen Bauträger, laut Flörke an den eigenes dafür gegründeten „Canaletto Wohnbau“ aus dem Nachbarbundesland Brandenburg. Die Firma will in den Häusern künftig Eigentums- und Mietwohnungen anbieten – Letztere seien bereits stark nachgefragt.

Links zum Thema Was Baugrundstücke in der Sächsischen Schweiz kosten

Sämtliche Grundstücke auf dem Areal sind vollständig erschlossen, die Telekom hat Glasfaserkabel verlegt, sodass schnelles Internet möglich sei. Der Fußweg vom Wohngebiet zum Sonnensteiner Kaufland ist inzwischen fertig gepflastert, am nahen Sportfeld wird noch eine vier Meter hohe Lärmschutzwand entstehen, zudem ist mit Schulen, Kitas, Vereinen, Klinik und Einkaufsmöglichkeiten viel Infrastruktur in der Nähe.

Ganz preiswert ist es allerdings nicht, ein Häuschen am Mädelgraben zu bauen. Die SEP verkauft die Eigenheim-Grundstücke für 140 bis 180 Euro je Quadratmeter, die Mehrfamilienhaus-Areale für 200 Euro pro Quadratmeter. Die Preise liegen damit nur geringfügig unter denen für die Copitzer Vogelwiese.

Und das Wohngebiet kommt längst nicht bei allen gut an: Vor allem die Cunnersdorfer klagen verstärkt über den heftigen Baustellenverkehr und fordern schon länger einen Fußweg in den Ort. Überdies befürchten sie, dass künftig die Parkplätze in dem kleinen Ortsteil rar werden, wenn die Neubewohner oder deren Besucher zusätzlich Autos in Cunnersdorf abstellen.

zur Startseite