Baustart am Kaufhaus Günther An der Pirnaer Landstraße entsteht ein neues Einkaufszentrum. Nun wird ein passender Name gesucht.

Benno Montag (r.) von der Firma Riedel Bau werkelt auf dem Gelände an der Pirnaer Landstraße. Mittlerweile sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. © Rene Meinig

Auf dem Gelände des ehemaligen Kaufhauses Günther an der Pirnaer Landstraße haben die Bauarbeiten begonnen. Aus der Ferne sind zwei rote Kräne der Firma Riedel Bau aus Schweinfurt zu erkennen, die große Schalungsplatten bewegen. Auch erste Säulen ragen bereits aus dem Boden. Im Moment wird zudem das Erdgeschoss betoniert. Bereits abgeschlossen sind die Tiefbauarbeiten. In den Grundzügen lässt sich so das geplante Einkaufszentrum schon erahnen.

In einer öffentlichen Sitzung des Vereins Zschachwitzer Dorfmeile stellte Andreas Barth, der Projektentwickler der Weimarer Immobilienfirma Saller Group, aktuelle Pläne vor. Demnach sollen insgesamt zehn oder zwölf Mieter in den neuen Komplex einziehen. „Die Firma Edeka wollte sich zunächst auch gern einkaufen“, sagt der 51-jährige Baufachmann, „aber wir vermieten in Deutschland bereits 30 Märkte an Rewe. Unserem Partner wollen wir treu bleiben.“ Der größte Anbieter im Center wird deshalb die Kölner Supermarktkette Rewe mit einer Verkaufsfläche von 1 500 bis 1 700 Quadratmetern sein. Zudem sollen die Drogerie Rossmann, das Familienmodegeschäft Ernsting’s Family sowie der Haushaltswarenhändler Mäc Geiz einziehen. Auch der Pirnaer Friseur Coulori ist an einer Fläche interessiert, ebenso eine Apotheke, ein Kiosk mit Lotto- und Tabakwaren sowie ein Reisebüro. Bei Letzterem könne Barth aber noch keinen Namen nennen. „Die Reiseanbieter sind das einzige Segment, wo wir mehrere Interessenten haben“, sagt er. In früheren Plänen war außerdem eine Eisdiele im Stadtteilcenter vorgesehen. Doch die sprang nach den jahrelangen Bauverzögerungen schließlich ab.

Auch auf absehbare Zeit wird es kein Eiscafé geben, denn die dafür vorgesehene Fläche wird nun an die Bäckerei Sternenbäck und an eine Metzgerei vermietet. Beide Mieter werden sich später eine gemeinsame Sitzecke teilen und zu Kaffee und Kuchen sowie zu Herzhaft-Deftigem einladen. Wer es etwas exotischer mag, findet bei Mr. Bien asiatische Spezialitäten. Den gibt es bisher unter anderem schon in der Centrum-Galerie.

Der frühere Investor Heinz Nettekoven sah zunächst eine Mischung aus Handel und Dienstleistung im Gebäude vor und entwickelte dafür erste Pläne. Schließlich schlitterte er in die Insolvenz. 2014 übernahm die Saller Group das Vorhaben. Die Bedingung der Stadt: Das Projekt eins zu eins weiterführen. Doch das sorgt nun – zehn Jahre später – für Probleme. Im Umfeld von Dresden seien viele Wettbewerbsstandorte entstanden, sagt Barth und nennt als Beispiel den Elbepark im Norden der Stadt. Der habe die Landschaft vom Einzelhandel in der ganzen Stadt verändert. „Wir haben für die geplanten Dienstleistungseinheiten null Komma null Resonanz von ortsansässigen Gewerbetreibenden“, sagt der Projektentwickler. Der Markt für Physio- und Ergotherapeuten beispielsweise sei gesättigt. Deshalb laufen jetzt intensive Gespräche mit der Stadt, sonst droht Leerstand. „Das wäre katastrophal“, sagt Barth. Er hofft deshalb auf ein Einsehen der Stadt. Wie die für Dienstleister geplanten Flächen künftig genutzt werden können, ist demnach noch völlig unklar.

Über den Geschäften im Erdgeschoss wird auf dem Dach des Centers ein offenes Parkdeck entstehen. Dieses bietet Platz für 170 Autos. Kostenfrei wird es wohl allerdings nur für etwa eine bis anderthalb Stunden sein. „Sonst steht alles voll“, befürchtet der Bauexperte.

Eröffnet bald das „Zschach“?

Nach mehrjähriger Verzögerung könnte das Einkaufszentrum im zweiten Quartal 2018 eröffnen. Ein Name steht indes noch nicht fest. Für den zuletzt vorgestellten Namen „Zschach“ erntete Barth zunächst nur Gelächter. „Das hört sich an wie ein Beachklub auf Ibiza“, sagte etwa ein Vereinsmitglied. „Namen sind schon sensibel“, gibt der Projektentwickler zu. Auch sein Chef wolle da etwas Einzigartiges – und nicht „Galeria Irgendwas“. Vorschläge nehme er deshalb gern entgegen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Streit um das geplante Einkaufszentrum. „Klar haben wir nicht alle eine La-Ola-Welle gemacht“, sagt Detlef Eilfeld, Vorsitzender des Gewerbevereins Zschachwitzer Dorfmeile. „Der überwiegende Teil der Vereinsmitglieder ist nun aber der Meinung, dass das nicht das Schlechteste ist.“ Ortsansässige Händler fürchteten zunächst, der Dorfkern könne aussterben.

Wie soll das neue Einkaufszentrum heißen? Vorschläge senden Sie bitte an post@zschachwitzer-dorfmeile.de oder geben diese persönlich in den Geschäften entlang der Dorfmeile in Großzschachwitz ab.

zur Startseite