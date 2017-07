Baustart am Gymnasium steht bevor Die ersten Arbeiten für die neue Schule in Wilsdruff haben bereits begonnen. Richtig los geht es aber erst in ein paar Monaten.

Der Entwurf zeigt, wie das Gymnasium einmal aussehen soll. © Visualisierung

Die Stadt Wilsdruff wird in Kürze mit dem Bau des Gymnasiums beginnen. Das teilte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) auf Nachfrage mit. Erste Aufträge wurden bereits ausgeschrieben. Das betrifft die Einrichtung der Baustelle und die Einfriedung des Geländes. Der Auftrag dafür soll in dieser Woche vergeben werden. Das Los für den Rohbau von Schulgebäude und Turnhalle wird in der kommenden Woche veröffentlicht. Rother: „Nach Auswertung der europaweiten Ausschreibung soll noch im September der Auftrag erteilt werden.“ Erste Vorbereitungsarbeiten für den etwa 20 Millionen teuren Schulneubau laufen bereits. So haben zwischen Nossener Straße und Parkstadion die Arbeiten an einer Trinkwasserleitung begonnen, die das Gymnasium versorgen wird. Auftragnehmer ist mit der Firma Drebau aus Kleinopitz ein einheimisches Unternehmen. (hey)

