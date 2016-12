Baustart am Freitaler Neumarkt Seit Montag sind die Bagger auf dem Platz unterwegs. Richtig spannend wird es aber erst im Frühjahr.

© André Schulze

Freitals Neumarkt verwandelt sich in den kommenden Wochen zur Baustelle. Wie geplant haben am Montag die Bauarbeiten auf dem Areal begonnen. Unter anderem wurde eine Baustraße angelegt, mit der Bagger und andere Fahrzeuge Zugang zum Vorplatz haben. Dieser wird in den kommenden Monaten sein Aussehen stark verändern. Es sollen neue Bänke und drei große Beete gebaut werden. Den Standplatz für die Weihnachtspyramide und den Weihnachtsbaum will die Stadt umgestalten. Der Springbrunnen bleibt aber erhalten und wird wieder repariert, die Wassertechnik modernisiert. Zwischen Vorplatz und Parkplatz soll ein langgestrecktes Pflanzbeet mit sieben Säulenkirschen als Abgrenzung dienen. An der linken Seite zum Hüttengrundbach deutet künftig eine Baumreihe die Grenzen des Neumarkts an. Zusätzlich zu den vier vorhandenen Kastanien werden neun Schnurbäume gepflanzt. Dafür entfallen auf dem derzeitigen Parkplatz sechs Plätze. Anfang Mai soll alles fertig sein.

Nach dem Baustart werden zunächst Bäume und Sträucher gerodet, Beete abgerissen und einzelne elektrotechnische Anlagen abgebaut. Nach einer geplanten Weihnachts- und Winterpause von sechs Wochen beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten. Der Auftrag dafür ging an die Freitaler Firma Arndt Brühl, die dafür rund 260 000 Euro erhält. Die Stadt rechnet damit, dass sie 185 000 Euro davon mit Fördermitteln bezahlen kann.

